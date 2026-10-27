Femminicidio di Ilaria Sula, ergastolo per Samson

Ergastolo per Mark Antony Samson. Nell'aula A del carcere romano di Rebibbia, la Terza Corte d'Assise di Roma ha pronunciato la sentenza nei confronti del reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Ilaria Sula. Assente in aulaSamson

La studentessa di 22 anni di Terni uccisa a marzo 2025 nella cameretta dell'ex in via Homs nel quartiere africano a Roma. Il suo corpo venne ritrovato una settimana dopo in un trolley e gettato in un dirupo nel Comune di Poli a 40 km dalla capitale.

Per Samson il magistrato aveva richiesto la pena dell’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione affettiva con la vittima e dall'occultamento di cadavere. La madre, che aiutò il figlio a ripulire il sangue nella stanza, ha patteggiato due anni con pena sospesa per occultamento di cadavere.

“Mark Samson non si è mai pentito di quello che ha fatto perché ha continuato a pensare che Ilaria meritasse di fare quella fine”. Lo ha dichiarato la pm di Roma, Maria Perna, nel corso del processo. “Ho ancora presente quel cadavere nel dirupo e le condizioni in cui era. Samson non ha mai detto la verità e ha continuato a mentire per non ammettere la premeditazione del delitto. Questo non è stato un delitto di impeto” ha ribadito.

"Giustizia è fatta, ma nessuna sentenza ci riporterà nostra figlia" hanno detto Flamur e Gezime, il padre e la madre di Ilaria dopo la pronuncia del verdetto.

Oltre ai genitori e familiari con la maglietta “Giustizia per Ilaria” erano presenti in aula gli studenti della Sapienza, che come dimostrazione di vicinanza e affetto hanno scritto una lettera ai genitori in ricordo della giovane compagna.