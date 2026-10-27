Scomparse due tartarughe giganti dal centro di Foligno: a lanciare l’allarme sui social è stato un solerte cittadino folignate, che non ha mancato di sollevare dubbi ed immancabili polemiche, gridando allo scempio se non addirittura al vilipendio.

Non stiamo parlando dei soliti – quanto toccanti – appelli di proprietari, in ansia per la scomparsa del gattino di casa o del cucciolotto fuggito dal cancello, anche perché già di per se le testuggini sono l’emblema stesso della lentezza, soprattutto se si tratta di pesantissime statue tra l’altro realizzate in bronzo.

Ma di che cosa stiamo parlando? Delle sculture realizzate dall’artista di fama internazionale Ivan Theimer che fanno bella mostra di sé nella centralissima piazza Don Minzoni, meglio conosciuta dai folignati – e non solo – proprio come ‘piazzetta delle tartarughe’.

A far perdere le loro tracce per l’intero week end sono state le due tartarughe sovrapposte, inseparabili compagne di quella gigante sul lato sinistra, rimasta sola e imperturbabile a godersi il fine settimana della movida folignate.

Il caso non ha nemmeno fatto in tempo ad arrivare alle antenne della redazione di ‘Chi l’ha visto?’ che è stato prontamente risolto, anche perché – di fatto – non c’era alcun mistero che giustificasse l’allarme di smarrimento ben che meno di rapimento.

Le tartarughe sono state infatte rimosse dalla squadra manutenzioni del Comune di Foligno perché i perni di sostegno mostravano segni di poca stabilità ed andavano quindi poste in sicurezza, per la tutela dei cittadini – in particolar modo bambini che amano salirci in groppa – e delle sculture stesse.

Una piccola riparazione e ben presto saranno riportate sulle sponde dell’amata fontana, tornando così a ricomporre il quadretto familiare di piazza Don Minzoni.

Una tempesta in un bicchier d’acqua – in questo caso in una fontana – che ha scatenato commenti sarcastici e post ironici sui social a commento del ‘giallo delle tartarughe scomparse’.

La foto in copertina è reaizzata con l'IA