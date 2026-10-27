Si è chiusa ufficialmente la quarta edizione di Orizzonti Digitali, che aveva come argomento principale l’Intelligenza Artificiale e l’interazione con l’intelligenza umana.

Il Forum diretto da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell’IA, ha visto una grande affluenza di spettatori agli appuntamenti, distribuiti tra Perugia e Terni, arrivando addirittura a triplicare i numeri dell’anno passato, con oltre le 5mila visite.

La manifestazione è stata promossa da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, oltre alla media membership di Rai.

Il festival

Oltre 200 esperti, tra i quali anche numerosi docenti dell’Università degli Studi di Perugia, sono intervenuti durante oltre 50 incontri incentrati sui cambiamenti che una tecnologia così avanzata come l’IA sta apportando in ogni campo della nostra società: dalla scienza alla tecnologia, dalla finanza alla società, dalla pubblica amministrazione alla sanità e più in generale nell’intero mondo delle imprese. Proprio a questa vastità di temi trattati, in grado di attrarre individui di varie fasce d’età, è dovuto il grande successo ottenuto.

Il tema principale e le parole del direttore

Quest’anno il titolo della manifestazione era “L’era della co-intelligenza” e a spiegare questa scelta è stata proprio Giorgio Metta, il direttore della manifestazione: “La combinazione dell’intelligenza umana con quella sempre più presente dell’Intelligenza Artificiale. Motivo di studio e di confronto di questo festival è quello di capire effettivamente dove sia la giusta via di mezzo: come sempre la tecnologia utilizzata senza controllo rischia di diventare un nuovo elemento di divisione sociale, mentre quella usata ai fini positivi ed in questo caso come meccanismo per aumentare la produttività è qualcosa di positivo. Orizzonti Digitali è l’inizio di un confronto necessario”.

La manifestazione spopola anche sui social network

Ma non si ferma qui il successo di Orizzonti Digitali. Il festival è stato infatti promosso e condiviso da vari utenti sui social network, tra cui la senatrice umbra Emma Panavelli, che ha partecipato grazie a Confindustria Umbria a un evento riguardante la necessità di investimenti a livello europeo per l’utilizzo di umanoidi nelle imprese ed in un video pubblicato su TikTok ha commentato “Un’occasione straordinaria di visione e futuro per le nostre imprese”, ha detto.

Francesco D’Atanasio