Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 20 anni è morto mentre stava lavorando con un macchinario schiacciasassi in un cantiere nella zona di Valtopina, in provincia di Perugia. Stava asfaltando la strada sterrata quando il mezzo si sarebbe ribaltato.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso Nibbio ma i soccorsi sono stati vani, per il ragazzo albanese di appena 20 anni non c’è stato niente da fare.



Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo.