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27 ottobre 2026
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Incidente sul lavoro, muore un operaio di 20 anni

Un operaio di 20 anni muore in un incidente sul lavoro a Valtopina. Stava lavorando con una schiacciasassi in un cantiere nella zona di Valtopina

Incidente sul lavoro, muore un operaio di 20 anni

Ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 20 anni è morto mentre stava lavorando con un macchinario schiacciasassi in un cantiere nella zona di Valtopina, in provincia di Perugia. Stava asfaltando la strada sterrata quando il mezzo si sarebbe ribaltato.

Sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il 118 con l'elisoccorso Nibbio ma i soccorsi sono stati vani, per il ragazzo albanese di appena 20 anni non c’è stato niente da fare.

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto successo.

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Perugia

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