La Polizia di Perugia ha denunciato due giovani per rapina aggravata e lesioni personali in concorso avvenuti nella notte del 3 ottobre e che ha coinvolto un giovane, aggredito nel centro storico.

L’intervento era scattato a seguito di una segnalazione di aggressione ai danni di un giovane da parte di due individui che, dopo l’accaduto, si erano dati alla fuga. La vittima aveva riportato una prognosi di sette giorni e successivamente aveva presentato la querela in Questura. Secondo le sue ricostruzioni è stata prima minacciata con un coltello e poi aggredita dai due, che nel frattempo le avevano rubato il telefono cellulare e del denaro prima di allontanarsi.

Il giovane aveva inseguito i due soggetti ma è stato nuovamente aggredito con lo spray al peperoncino. Le successive indagini condotte attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e di lettura targhe hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’identità dei due presunti aggressori, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

Uno dei due soggetti, classe 2000, sarebbe autore del reato di ricettazione di un’autovettura, rubata la notte del 4 ottobre nel parcheggio SABA di Perugia, e successivamente rinvenuta nei pressi della Questura di Perugia e restituita al legittimo proprietario.

I due uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato di rapina aggravata e lesioni personali in concorso; il 25enne, inoltre, è stato denunciato anche per l’ipotesi di reato di ricettazione.