Gli amanti degli scacchi sanno bene quale differenza c’è tra lo scacco semplice (che obbliga il Re a difendersi) e lo scacco matto (che invece chiude la partita). Così, nella complicata partita per il nuovo Piano sanitario regionale - quella che il Pd ha rimesso in gioco demolendo i propri ultimi 30 anni di storia per un ospedale unico Foligno-Spoleto, oggi disegnato invece al servizio del fronte nord (Bastia e Assisi) con una megastruttura Dea di 1 livello per un bacino di 180mila residenti, e ricostituire quello di Spoleto quale Dea 1 ma per meno di 70mila abitanti, Valnerina inclusa – assume una mossa tanto inaspettata quanto destinata a scoprire le reali intenzioni della politica, la mozione presentata dai consiglieri di Alleanza civica, Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli, di procedere immediatamente alla ricostituzione a pieno regime del “San Matteo degli Infermi”.

Un atto che nell'ultimo Consiglio comunale è stato portato nella conferenza dei capigruppo lampo e che, come si vede nella registrazione dello streaming dei lavori consigliari, la lista civica ha deciso di “congelare” a patto che venga discussa in Commissione salute congiunta alla Capigruppo entro la prossima settimana e, subito dopo, in Consiglio comunale.

Un’apertura c’è stata, visto che il centrosinistra, gli altri civici ed il centro destra, hanno votato favorevolmente l'inversione dei punti all’ordine del giorno, come chiesto dai consiglieri Dottarelli e Profili. Bisognerà vedere se in Commissione il testo verrà licenziato integro, almeno nella sua portata cardine, o “revisionato” per farne un documento privo di forza politica.

La mozione “verità”

Così, per capire se la proposta di ripristinare l’ospedale di Spoleto sia una mossa da campagna elettorale, già che bella avviata in vista delle amministrative della prossima primavera, o una concreta possibilità, non restava che affrontare il toro per le corna. Ovvero far ritirare subito tutte le Delibere delle Giunte regionali che si sono succedute negli ultimi 11 anni e ridare piena autonomia al nosocomio di Spoleto “procedendo alla riapertura e al pieno ripristino di tutte le strutture e i servizi operativi (sia complessi che semplici) presente nel nosocomio in epoca antecedente alla DGR 212 del 2016 della Giunta Marini”.

Leggiamo l’atto: “Premesso che la DGR 212/2016 (Giunta Marini ha introdotto la formula del Dea interdipartimentale articolato su più sedi accorpando gli ospedali di Spoleto e Foligno; la successiva programmazione della Giunta Tesei, attraverso il progetto del cosiddetto “Terzo Polo” ha ulteriormente cercato l’integrazione strutturale tra i due nosocomi; entrambe le citate impostazioni, convinti della necessità della sua attuazione ai fini del rispetto del DM70/2015 hanno tolto al presidio spoletino lo status di Dea di I livello autonomo; Considerato Che: a) la posizione del Pd spoletino, supportata dalle valutazioni tecniche de dottor Paolo D Loreto, sostiene che i parametri macro—regionali e demografici del DM70/2015 non costituiscono un problema al fine di avere a Spoleto un Dea autonomo; b) secondo l’analisi del dottor Di Loreto, i 5 Dea di I livello previsti in Umbra richiedono una popolazione di almeno 750mila abitanti, soglia sopra la quale la regione si colloca ampiamenti; c) i criteri ordinari di dimensionamento che tengono conto di una densità demografica dimezzata rispetto alla media nazionale (100 bitanti/kmq) e delle complessità morfologiche montane (Valnerina e Monti Martani) qualificano l’Ospedale di Spoleto come presidio strutturale della rete ordinaria del DM70, rendendo la sua piena autonomia un obiettivo tecnicamente e matematicamente fondato; d) la specificità logistica dello spoletino e Valnerina, si legge, impone una lettura sul DM70 incentrata sulla reale accessibilità dei servizi che lo rende sin da subito attuabile; Preso Atto Che: a) l’assemblea regionale del Pd ha votato e sostenuto il documento strategico sulla sanità umbra che recepisce e sposa questa esatta visione, prevedendo una nuova mappa ospedaliera basata su 5 Dea di I livello, pienamente autonome e autosufficienti; b) tale nuovo indirizzo politico rappresenta una vera novità e svolta nell’applicazione del DM70 che dalla Giunta Marini aveva previsto per Spoleto un’integrazione forzata; Considerato Che: a) è compito primario dell’Amministrazione comunale difendere il diritto alla salute dei propri cittadini, garantendo presidi di emergenza-urgenza efficienti, dotati di organici stabili; b) alla luce dei nuovi elementi sul nosocomio spoletino e vista l’urgenza di definire un progetto concreto per il nostro ospedale, non potendo aspettare ancora mesi per l’iter burocratico e i tempi lunghi necessari alla redazione e approvazione del nuovo Piano sanitario regionale; Impegna Il Sindaco e La Giunta 1) a farsi promotore, per il tramite del consigliere regionale Stefano Lisci, di un’azione coordinata affinché il gruppo consigliare regionale del piddì oltre al documento prodotto, presenti un formale Ordine del Giorno in Assemblea legislativa con il documento approvato; 2) a richiedere, tramite il suddetto atto, che la Giunta regionale guidata dalla Presidente Stefania Proietti emani in tempi rapidi una nuova Delibera di Giunta Regionale che superi in via definitiva gli effetti penalizzanti della DGR 212/2016 (Giunta Marini) e dei successivi atti attuativi del ‘Terzo Polo’ (Giunta Tesei) sancendo formalmente sul riconoscimento dell’Ospedale di Spoleto come Dea di I livello autonomo, scisso da logiche di accorpamento o subordinazione; 3) a esigere che la Giunta regionale, senza alcun indugio e senza attendere mesi la redazione o approvazione del nuovo PSR, avvii immediatamente tutte le pratiche amministrative e programmatorie necessarie, attraverso atti concreti e tangibili, volti al ripristino istantaneo dell’autonomia del DEA del San Matteo degli Infermi, procedendo alla riapertura e al pieno rispetto i tutte le strutture e i servizi operativi (sia complessi che semplici) presenti nel nosocomio in epoca antecedente alla DGR212/2016”.

Un documento che appare non solo logico ma che non fa sconti a nessuna delle Giunte regionali che si sono avvicendate nel tempo: in pratica, visto che per il Pd, che ha il controllo di Palazzo Donini, il DM70, alla lettura odierna, può prevedere Spoleto idonea ad avere un DEA di I livello, che lo si faccia subito, senza tergiversare, allontanando così lo spettro delle solite promesse da campagna elettorale. Un passo in avanti anche per la stessa lista civica di Alleanza Civica, erede della giunta di Fabrizio Cardarelli che, insieme all’allora sindaco di Foligno Nando Mismetti, forti del triumvirato di saggi bipartisan composto dal compianto Alessandro Laureti, Enzo Ercolani e Antonella Esposito, diede impulso al “Terzo Polo”.

Storica la frase, in un consiglio comunale aperto, in cui Cardarelli, rivolgendosi all’amico Mismetti disse “Spoleto ha bisogno di Foligno, ma anche voi avete bisogno di Spoleto”. Fino a pochi giorni fa, infatti, anche sulla base di relazioni e interventi di governatori, assessori e dg (Marini, Tesei, Rosignoli, Rosi, Barberini, D’Angelo, De Fino, etc), solo una sinergia tra le due città sembrava poter garantire non solo un bacino sufficiente e una sanità efficiente, ma anche un vero completamento dell’area vasta con tanto di ipotesi di una terza provincia.

Oggi invece, per il centrosinistra, Foligno può guardare alle pendici del Subasio (ovvero a Bastia e Assisi), mentre Spoleto può camminare da sola con il proprio Dea1. Non resta che attendere se tutte le forze politiche della città condivideranno la mozione, con la partita sull’ospedale che riceverebbe una vera accelerazione. La “mossa” per lo scacco è lanciata.

Se sarà scacco matto lo vedremo solo nei prossimi giorni. In caso contrario l’alone delle solite promesse elettorali continuerà ad aleggiare sopra il cielo di Spoleto.

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