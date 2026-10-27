Assisi e l’Umbria perdono una figura di grande valore umano e professionale. È morto il dottor Manlio Lucentini, medico e fondatore dell’Associazione “Con Noi”, da anni punto di riferimento nel settore delle cure palliative in Umbria. Nel corso della sua attività ha dedicato la propria vita alla cura e all’assistenza delle persone più fragili, offrendo sostegno ai pazienti e alle loro famiglie nei momenti più difficili. Profondo anche il suo legame con la città di Assisi, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e vicepresidente della casa di riposo “Andrea Rossi”.

Lucentini lascia la moglie Anna Rita, la figlia Livia, il genero Giancarlo e i nipoti Flavia e Lucio. La salma è esposta presso la Casa Funeraria Gruppo La Pace, in via Cecci 18, a Santa Maria degli Angeli, dove si svolgerà anche il momento del commiato. Martedì 27, alle ore 17, è prevista la cremazione.

La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio nella comunità assisana. A esprimere la vicinanza dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza è stato il sindaco Valter Stoppini, che ha ricordato l’impegno del medico e il contributo dato alla comunità, sia nell’ambito delle cure palliative sia attraverso il suo servizio alla casa di riposo “Andrea Rossi”. “Ha saputo portare sollievo e dignità nei momenti più difficili a tantissimi nostri concittadini e alle loro famiglie. L’impegno che ha offerto come consigliere e vicepresidente della nostra casa di riposo “Andrea Rossi” testimonia il suo forte legame con Assisi”, le parole del primo cittadino.

Anche l’Usl Umbria 1 ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Lucentini, ricordandone la professionalità, la sensibilità e il ruolo svolto nello sviluppo delle cure palliative nella regione, anche come primo responsabile dell’Hospice di Perugia. Il medico ha rappresentato negli anni un riferimento importante per pazienti, familiari e operatori sanitari. “La sua dedizione, la sua competenza e il suo esempio umano e professionale continueranno a vivere nel ricordo e nella gratitudine di quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo e di condividere con lui un percorso di vita e di lavoro”.

Un ricordo commosso è arrivato anche da Assisi Domani e Assisi Civica, che hanno sottolineato la capacità di Lucentini di essere vicino alle persone, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità. Nel loro messaggio, le due civiche hanno evidenziato il valore di un’eredità fatta di attenzione, solidarietà e rispetto della dignità di ogni individuo. “Ci mancheranno – il commosso ricordo di Assisi Domani e Assisi Civico – la sua saggezza, la sua esperienza e la sua straordinaria capacità di esserci, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà”,