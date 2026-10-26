Taglio del nastro questa mattina per il nuovo nido d’infanzia “Raffaello Sanzio” nel cuore del quartiere di Sportella Marini: una struttura interamente ricostruita dalle sue ceneri dopo la demolizione dell’edificio preesistente.

​Un’opera scolastica da circa un milione di euro, considerando i 900mila euro ottenuti da fondi del PNRR ai quali si sono aggiunti altri 70mila euro dal Ministero dell’Istruzione per l'acquisto di arredi innovativi e finanziamenti del Comune di Foligno.

​Un segno di ripartenza che non solo restituisce un punto di riferimento a una delle periferie più popolose, ma che stempera il clima a dir poco caldo sulla situazione dei nidi in città.

​Il nuovo “Raffaello Sanzio” è stato costruito con i più moderni criteri di sicurezza sismica, con copertura lamellare e misure di risparmio energetico e qualità dell’aria per tutelare al meglio la sicurezza e la salute dei piccoli ospiti.

​Dotato – tra l’altro – di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui i pannelli solari.

​Interamente riqualificato anche lo spazio verde esterno, che potrà contare su arredi e giochi di ultima generazione pensati per le esigenze dei bimbi.

​Lettini, cucine, servizi igienici: tutto nuovo e su misura dei piccoli scolari per una struttura che è già stata definita un fiore all’occhiello del territorio.

I commenti delle istituzioni

​“Questo asilo dimostra che l’amministrazione comunale non procede per improvvisazione ma con chiara e precisa programmazione – ha sottolineato il sindaco Stefano Zuccarini al momento del taglio del nastro – questi sono fatti, non parole, e con questi rispondiamo alle polemiche strumentali. Riconsegnare alle famiglie una scuola sicura, bella e moderna significa dare una risposta pratica alle loro necessità quotidiane”.

​Marco Cesaro, assessore ai Lavori Pubblici, ha sottolineato che “questa non è una semplice opera pubblica ma un dono alla Città”, mentre l’assessore all’Istruzione Elisabetta Ugolinelli ha ricordato l’importanza dei nuovi arredi ringraziando per l’impegno degli uffici.

​È intervenuto anche il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, evidenziando che “si è raggiunto un risultato importante per Foligno, e di non facile realizzazione”

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