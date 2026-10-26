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26 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Presenta certificato medico falso per ottenere pass disabili, denunciata

L'occhio vigile dell'agente allo sportello scopre le anomalie grafiche del documento. Una donna nei guai per falsità materiale e uso di atto falso

Presenta certificato medico falso per ottenere pass disabili, denunciata

L'occhio vigile dell'agente allo sportello ha fatto saltare il piano. Una donna si è presentata negli uffici della Polizia Locale di Città di Castello per richiedere il rilascio di un contrassegno d'invalidità per un familiare, esibendo un certificato medico-legale apparentemente regolare. Ma la documentazione, ad un esame più approfondito, ha rivelato dettagli anomali che hanno fatto scattare l'indagine e la successiva denuncia all'autorità giudiziaria.

L'occhio vigile dello sportello e il sospetto sulla grafica

A tradire la donna sono state sottili imperfezioni visive del documento esibito per avviare la pratica. L'operatore in servizio, nell'esaminare le carte presentate per il rilascio del pass, ha notato alcune precise corrispondenze grafiche e posizionali (come timbri, diciture o impaginazione) sovrapponibili a quelle di un altro certificato già agli atti o registrato nei sistemi aziendali.

Un’anomalia formale sufficiente a far insospettire l'agente e a bloccare l'iter amministrativo per l'emissione del permesso.

Gli accertamenti e la doppia denuncia per falso

I successivi approfondimenti investigativi, condotti dagli ufficiali della Polizia Locale tifernate, hanno confermato i dubbi iniziali, facendo emergere chiari ed ulteriori elementi di rilievo penale. La donna è stata deferita a piede libero alla Procura della Repubblica con le ipotesi di reato di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e uso di atto falso.

Tag

Alto Tevere Città di Castello

Parole chiave

certificato medico falso disabili polizia locale denunciata

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