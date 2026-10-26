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26 ottobre 2026
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Bandecchi senza i numeri, ufficiale la fuoriuscita dei 4 consiglieri. Stallo in Consiglio

La maggioranza a Terni perde 4 consiglieri, creando stallo. Scopri le dinamiche e le reazioni in consiglio in questo periodo di incertezza politica.

Bandecchi senza i numeri, ufficiale la fuoriuscita dei 4 consiglieri. Stallo in Consiglio

Doveva essere un consiglio comunale sulla tenuta numerica della maggioranza, che non c’è, sulla capacità di trovare una soluzione regolamentare alla partita delle commissioni e sullo stallo che sta paralizzando un’intera città. Niente di tutto questo si è verificato e su molti punti aleggiano più incognite. La maggioranza non ha più i numeri. E’ stato formalizzato oggi il passaggio definitivo all’opposizione dei 4 consiglieri comunali con il conseguente cambio di nome, da “Con Bandecchi per Terni” a “Per Terni”. La capogruppo Marina Severoni ha letto ufficialmente le dichiarazioni di “esilio” dalla maggioranza insieme ad Andrea Sterlini, Andrea Colasanti e Federica Mengaroni.

Mozione di sfiducia

La prima incognita è la mozione di sfiducia nei confronti di Andrea Sterlini e Marina Severoni presidenti rispettivamente della Prima e della Seconda Commissione dopo il loro passaggio all’opposizione. Su questo si apre un vuoto perché il regolamento non disciplina la procedura di sfiducia nei confronti dei Presidenti delle Commissioni. “Non posso creare una normativa dove non c’è, chiedo una vostra decisione politica, decidete come votarla se con voto palese o segreto”, ribadisce la Segretaria del consiglio. Sterlini, proprio per questo, ha presentato un’istanza pregiudiziale alla mozione di sfiducia che è contraria alla legittimità: “La nozione di maggioranza consigliare è funzionale all’organo, non è una qualifica” ha sottolineato. FdI e il centrodestra convergono su un punto: la scelta è politica. Anche i pentastellati ritengono di non dover votare, “ad oggi non c’è una legge che vieta che i Presidenti della Prima, Seconda e Terza Commissione possano essere dell’opposizione e il Presidente della minoranza”.

Ma nessuno decide ed è tutto rinviato agli approfondimenti richiesti, compreso il parere del Ministero. Il Consiglio comunale ha comunque approvato il bilancio consolidato con 15 voti favorevoli, sei astenuti e nove contrari.

Bandecchi: “Lo fate per gli spicci”. FdI: “Le dimissioni valgono anche per il sindaco”

Parliamo di spicci, la mia maggioranza ragiona come maggioranza. Avete l’occasione in 17 di andare a votare per andare a casa. Si deve dimettere, le manca il buon gusto perché non è espressione della maggioranza”, grida Bandecchi in consiglio riferendosi a Sterlini. “Lei faceva parte della Prima commissione, gli ho permesso le riunioni perché doveva vedere quello che si faceva, faceva 2/3 riunioni a settimana” continua. “Non è per quattro spicci che sto attaccata alla Presidenza” ribatte la Severoni che precisa come il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni consiliari sia calcolato in base alla denuncia dei redditi di ogni consigliere. FdI si dice pronto a sciogliere il consiglio comunale: “(Le dimissioni) valgono anche per lei sindaco, siamo pronti a sciogliere il consiglio che non riesce a prendere decisioni banali. Se continuate così alle prossime elezioni l’affluenza sarà al 40%. Questo problema è interno alla maggioranza dovete capire se c’è ancora la fiducia”.

All’ex maggioranza potrebbero arrivare altri nomi da gruppi consiliari che potrebbero garantire l’appoggio a Bandecchi. I colloqui in cerca di alleati sono in corso.

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Terni

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Terni Bandecchi consiglieri opposizione sfiducia Marina Severoni Andrea Sterlini Andrea Colasanti Federica Mengaroni

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