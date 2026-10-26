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26 ottobre 2026
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Segugio cade in una forra di 15 metri, salvato

L'animale recuperato sul Monte della Rocca a Poggiodomo dai vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto. Sta bene, riconsegnato al proprietario

Segugio cade in una forra di 15 metri, salvato

Il cane, un segugio maremmano di nome Africa, è caduto all'interno di una forra profonda circa quindici metri, nel territorio del comune di Poggiodomo, in località Fonte delle Tagliole sul Monte della Rocca.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’animale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto hanno attivato la procedura per il salvatagio dell’animale.

La squadra operativa ha raggiunto il cane in una zona impervia e ha provveduto al suo recupero in sicurezza, mediante l'impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il cane, ritrovato in buone condizioni di salute, è stato tratto in salvo e riconsegnato al proprietario.

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Valnerina

Parole chiave

poggiodomo cane segugio valnerina vigili del fuoco

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