Segugio cade in una forra di 15 metri, salvato

Il cane, un segugio maremmano di nome Africa, è caduto all'interno di una forra profonda circa quindici metri, nel territorio del comune di Poggiodomo, in località Fonte delle Tagliole sul Monte della Rocca.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’animale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto hanno attivato la procedura per il salvatagio dell’animale.

La squadra operativa ha raggiunto il cane in una zona impervia e ha provveduto al suo recupero in sicurezza, mediante l'impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il cane, ritrovato in buone condizioni di salute, è stato tratto in salvo e riconsegnato al proprietario.