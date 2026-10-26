Un denso fumo ha avvolto il vano scala di un condominio in via Po a Foligno intorno alle 11.00, quando un incendio nel locale contatori al piano terra ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Perugia. Le squadre hanno domato il rogo ed evacuato i fumi, verificando che tutti i residenti fossero in sicurezza. Un condomino è rimasto lievemente intossicato ed è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 giunto sul posto.

Una persona intossicata dal fumo

Le fiamme si sono sviluppate all'interno del locale che ospita i contatori, propagando una densa coltre di fumo lungo le scale e nelle abitazioni adiacenti.

L'azione tempestiva dei vigili del fuoco ha permesso di contenere l'emergenza e di ripristinare le condizioni minime di sicurezza, con la rapida ventilazione degli ambienti comuni e la verifica delle unità immobiliari.

Una persona è rimasta intossicata e affidata alle cure del personale sanitario.

Sicurezza strutturale e interdizione

I rilievi tecnici successivi hanno evidenziato fenomeni di sfondellamento nel solaio di copertura del locale contatori, causati dall'intenso calore. Per motivi di sicurezza, l'ingresso della scala interessata è stato transennato, con accesso interdetto fino al completamento della messa in sicurezza. Sul posto è intervenuto anche il personale ENEL per l'isolamento della linea elettrica.

Le famiglie sfollate e il supporto attivato

Il provvedimento ha riguardato sei nuclei familiari. Cinque hanno trovato una sistemazione autonoma, mentre per un residente è stato necessario il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Foligno, intervenuti insieme alla Polizia Locale. La priorità è stata garantire la tutela delle persone e ridurre al minimo i disagi, con un coordinamento operativo che ha coinvolto forze di soccorso e servizi territoriali.

Le operazioni di ripristino

Le aree interessate resteranno inaccessibili in attesa dei lavori di messa in sicurezza, del ripristino degli impianti e della bonifica a cura della proprietà. La comunicazione è stata formalmente trasmessa alle autorità competenti per l'adozione degli atti di rito. La tempistica degli interventi sarà determinante per il rientro progressivo dei residenti e per il pieno ripristino della funzionalità condominiale.

Il ripristino

La fase che si apre ora riguarda la piena agibilità degli spazi comuni e la riattivazione dei servizi essenziali. L'attenzione si sposta sulla qualità dei lavori di ripristino e sulle verifiche tecniche, passaggi necessari per restituire serenità ai residenti e continuità alla vita condominiale.