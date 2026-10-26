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26 ottobre 2026
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Violenza domestica, arrestati per violazione dei divieti di avvicinamento

Due uomini arrestati in Umbria per violazione dei divieti di avvicinamento. Carabinieri intervengono a Deruta e Perugia per proteggere le vittime.

Violenza domestica, arrestati per violazione dei divieti di avvicinamento

Nonostante il divieto di avvicinamento all’ex compagna, si sarebbe presentato sotto casa della donna, violando le misure cautelari disposte nei suoi confronti. L’uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Deruta.

L’intervento dei militari è scattato dopo la richiesta di aiuto presentata dalla donna. Nei suoi confronti era già stata attivata la procedura di tutela prevista dal Codice Rosso, a seguito di precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia. Ricevuta la segnalazione della presenza dell’uomo nei pressi della propria abitazione, i Carabinieri sono intervenuti rintracciandolo e bloccandolo sotto lo stabile in cui vive la donna.

Sul 49enne gravava una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna, disposta dal Tribunale di Spoleto. L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei Carabinieri di Perugia, a disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Spoleto in attesa del giudizio direttissimo. Nel corso dell’udienza davanti al giudice del Tribunale di Spoleto, l’arresto è stato convalidato. Nei confronti dell’indagato è stata inoltre disposta la misura del divieto di dimora nel comune di Deruta, insieme al divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 200 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Stessa vicenda si è verificata a Perugia. Un uomo di 39 anni è stato arrestato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre. Dopo la segnalazione al 112 i Carabinieri hanno raggiunto rapidamente l’abitazione della madre del 39enne, dove hanno trovato l’uomo all’interno dell’immobile. Il 39enne è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Perugia-Capanne.

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Perugia

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violenza domestica arresti Umbria divieto di avvicinamento Carabinieri Deruta Codice Rosso

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