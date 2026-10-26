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26 ottobre 2026
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Abuso edilizio e smaltimento illecito di rifiuti, sequestrate le fondazioni

Scopri come i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un cantiere a San Gemini per abuso edilizio e gestione illecita di rifiuti. Dettagli e conseguenze legali

Abuso edilizio e smaltimento illecito di rifiuti, sequestrate le fondazioni

La Forestale di Terni ha accertato un grave abuso edilizio a San Gemini, in un'area agricola. I militari hanno constatato la demolizione di due fabbricati colonici e l'avvio dei lavori per la realizzazione delle fondazioni di un nuovo edificio. Il cantiere era privo dell'apposito cartello informativo.

Le irregolarità

Secondo gli accertamenti era in corso la costruzione di una fondazione di circa 700 metri quadrati destinata a un nuovo fabbricato con area di sedime diversa rispetto a quella degli edifici preesistenti. E’ inoltre emerso che i lavori erano stati avviati in assenza del permesso di costruire, titolo abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento ed è stata riscontrata anche un'ulteriore violazione di natura ambientale.

Rifiuti speciali usati per riempire le fondazioni

Le fondazioni presentavano riempimenti eseguiti con materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati. Tali materiali, riconducibili a rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione e demolizione, classificati come miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, erano stati impiegati impropriamente in sostituzione del materiale previsto per il riempimento, configurando una gestione illecita di rifiuti.

Il sequestro delle fondazioni

Alla luce delle violazioni accertate, i Carabinieri Forestali hanno proceduto al sequestro delle fondazioni in corso di realizzazione, per una superficie di circa 700 metri quadrati, al fine di impedire la prosecuzione dei lavori. Il proprietario del terreno, nonché titolare dell'impresa esecutrice degli interventi, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Terni per gestione illecita di rifiuti, aggravata dall'aver commesso la condotta nell'ambito di un'attività d'impresa, consistente nello smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione dei fabbricati, mediante il loro deposito e impiego nell'area di cantiere. La cui pena è quella dell'arresto da quattro mesi a un anno e tre mesi e un'ammenda fino a 34.666,67 euro. In aggiunta l’esecuzione di interventi edilizi in assenza del permesso di costruire, per aver demolito due fabbricati e aver realizzato una nuova struttura di fondazione di circa 700 metri quadrati, con diversa area di sedime, che prevede la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino a 51.645 euro.

Tag

Terni

Parole chiave

abuso edilizio rifiuti illeciti Carabinieri Forestali San Gemini smaltimento rifiuti

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