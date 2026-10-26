Abbonati

Ricerca nel Sito

Voci dal Territorio
26 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Rotary e Anci donano Costituzione e bandiere agli studenti

Il progetto ha coinvolto gli istituti ‘Valenti’ di Trevi e ‘Carducci’ di Foligno, per i quali sono state organizzate speciali lezioni di educazione civica

Rotary e Anci donano Costituzione e bandiere agli studenti

Oltre duecentotrenta studenti delle scuole secondarie del territorio hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione Italiana e bandiere italiana ed europea, consegnate personalmente a ciascuno di loro da una delegazione del Rotary Club di Foligno, in sinergia con la sezione ‘Foligno – Valle Umbra’ dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un progetto che ha visto coinvolti gli istituti scolastici ‘Valenti’ di Trevi, alla presenza del sindaco Ferdinando Gemma, e ‘Carducci’ di Foligno, per i quali sono state organizzate speciali lezioni di educazione civica, dedicate proprio allo studio e all’approfondimento degli articoli della carta costituzionale.

Gli alunni hanno così appreso fondamentali nozioni di democrazia e legalità, prendendo coscienza tanto dei diritti quanto dei doveri di ogni cittadino: in particolar modo è stato approfondito l’articolo 34 dedicato proprio al diritto allo studio.

“Investire sulle nuove generazioni e formare in maniera corretta i nostri giovani – rileva la presidente del Rotary Club Foligno, Silvia Chiara Pantalla - è il servizio più alto che possiamo rendere al territorio. Consegnare la Costituzione significa passare il testimone per il futuro”.

“Far conoscere ai più giovani le nostre radici è fondamentale – sottolinea Mauro Volpini, presidente Ancri – così si gettano i semi per una cittadinanza consapevole”.

Un ringraziamento particolare va alle dirigenti scolastiche Simona Perugini di Trevi e Morena Castellani di Foligno.

L’iniziativa proseguirà a novembre all’istituto ‘Melanzio’ di Montefalco.

Tag

Foligno

Parole chiave

Rotary Anci Trevi Foligno educazione civica Costituzione scuole

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus