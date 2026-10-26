Rotary e Anci donano Costituzione e bandiere agli studenti

Oltre duecentotrenta studenti delle scuole secondarie del territorio hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione Italiana e bandiere italiana ed europea, consegnate personalmente a ciascuno di loro da una delegazione del Rotary Club di Foligno, in sinergia con la sezione ‘Foligno – Valle Umbra’ dell’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Un progetto che ha visto coinvolti gli istituti scolastici ‘Valenti’ di Trevi, alla presenza del sindaco Ferdinando Gemma, e ‘Carducci’ di Foligno, per i quali sono state organizzate speciali lezioni di educazione civica, dedicate proprio allo studio e all’approfondimento degli articoli della carta costituzionale.

Gli alunni hanno così appreso fondamentali nozioni di democrazia e legalità, prendendo coscienza tanto dei diritti quanto dei doveri di ogni cittadino: in particolar modo è stato approfondito l’articolo 34 dedicato proprio al diritto allo studio.

“Investire sulle nuove generazioni e formare in maniera corretta i nostri giovani – rileva la presidente del Rotary Club Foligno, Silvia Chiara Pantalla - è il servizio più alto che possiamo rendere al territorio. Consegnare la Costituzione significa passare il testimone per il futuro”.

“Far conoscere ai più giovani le nostre radici è fondamentale – sottolinea Mauro Volpini, presidente Ancri – così si gettano i semi per una cittadinanza consapevole”.

Un ringraziamento particolare va alle dirigenti scolastiche Simona Perugini di Trevi e Morena Castellani di Foligno.

L’iniziativa proseguirà a novembre all’istituto ‘Melanzio’ di Montefalco.