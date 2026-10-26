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26 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Colpo da 30 quintali di rame, arrestati 5 uomini

Spericolato inseguimento dopo una fuga in auto e a piedi, Sequestrati i cavi di "oro rosso" trafugati dal cantiere del metanodotto di Badia Tedalda

Colpo da 30 quintali di rame, arrestati 5 uomini

Un inseguimento a forte velocità, proseguito persino a piedi, prima di stringere le manette ai polsi di una banda specializzata nel furto di rame. I carabinieri hanno tratto in arresto 5 uomini di nazionalità rumena, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, sorpresi con un ingente carico di “oro rosso” appena trafugato.

I militari avevano intercettato due furgoni sospetti nel territorio comunale di Sansepolcro. Alla vista della pattuglia e all’alt imposto dai carabinieri, i conducenti dei mezzi anziché arrestare la marcia si sono dati ad una precipitosa fuga per eludere il controllo.

L'inseguimento a piedi e il maxi sequestro

Durante le fasi concitate dell’inseguimento, uno dei malviventi ha tentato l'ultima carta lanciandosi dal veicolo in corsa per dileguarsi a piedi nei dintorni, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari dopo una breve corsa. Una volta fermati ed ispezionati i due furgoni, i carabinieri di Sansepolcro, affiancati dai colleghi di Badia Tedalda, si sono trovati di fronte ad un bottino record: all'interno del vano di carico sono stati rinvenuti 30 quintali di rame oltre a numerosi arnesi atti allo scasso, sottoposti a sequestro immediato.

Trafugato dal cantiere di Badia Tedalda

Gli accertamenti e i riscontri condotti nell'imminenza dei fatti hanno consentito agli investigatori di risalire rapidamente all'origine del materiale. I numerosi cavi e conduttori in rame erano stati asportati poco prima dal cantiere per la costruzione del nuovo metanodotto situato nel territorio comunale di Badia Tedalda (Arezzo).

A seguito della formalizzazione della denuncia da parte del responsabile del cantiere, per i cinque uomini è scattato l'arresto in flagranza di reato con le accuse di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli arrestati sono stati condotti dinanzi al Giudice del Tribunale di Arezzo per la convalida del provvedimento e il giudizio direttissimo.

L’oro rosso, in questi giorni, sta tornando “di moda” in numerosi episodi di cronaca. Proprio ieri (25 ottobre), infatti, altri due uomini sono stati arrestati - sempre dopo un inseguimento - per aver asportato 450 chili di rame dalla linea ferroviaria, nel territorio di Fratta Todina.

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Alto Tevere Città di Castello

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badia tedalda metanodotto rame quintali

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