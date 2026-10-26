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26 ottobre 2026
3 min di lettura
Sara Fratepietro

Preso il presunto sabotatore dell'antenna di Passignano, stava colpendo cabina fibra ottica

Arrestato dai carabinieri mentre danneggiava la cabina della fibra ottica a Passignano, sarebbe l'autore dell'incendio all'antenna telefonica. Il video

Preso il presunto sabotatore dell'antenna di Passignano, stava colpendo cabina fibra ottica

E’ stato preso il presunto sabotatore dell’antenna di Passignano sul Trasimeno che ha provocato lunghi disservizi agli utenti della zona nei mesi scorsi. I carabinieri lo hanno sorpreso - dopo settimane di indagini - mentre stava danneggiando con una mazza una cabina della rete della fibra ottica. Per opporsi ai militari dell’Arma, l’uomo - un 49enne - ha brandito un machete artigianale. Per questo le accuse a suo carico sono di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

L’arresto è il risultato di un’attività investigativa svolta dai carabinieri della stazione di Passignano nel corso delle ultime settimane. Il territorio comunale era stato interessato da una serie di episodi dolosi ai danni di infrastrutture legate a telefonia e connettività. Tutto era inizio con un incendio che, ad agosto, aveva distrutto il ripetitore Wind-Tre di San Crispolto, con disservizi alla telefonia mobile e a internet per migliaia di utenti. Erano poi seguiti ripetuti danneggiamenti e tentativi di incendio ai danni della cabina di smistamento della rete in fibra ottica “Open Fiber”, con modalità analoghe, tra settembre e ottobre.

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Dopo ogni episodio i carabinieri hanno eseguito meticolosi sopralluoghi e analizzato le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza, che avevano ripreso un uomo vestito di scuro raggiungere il luogo di notte in bicicletta e allontanarsi rapidamente dopo aver agito. L’analisi dei filmati ha consentito di ricostruirne i movimenti e le abitudini, e su queste basi i militari della stazione di Passignano sul Trasimeno hanno predisposto una serie di mirati servizi di osservazione nei pressi della cabina di smistamento in questione. Attività che ha avuto un esito positivo quando qualche sera fa i carabinieri hanno visto arrivare l’uomo in bicicletta e, dopo essere sceso dal mezzo, colpire la cabina con una mazza. Scattato l’intervento, il 49enne ha tentato la fuga ed è stato raggiunto poco più avanti, dove ha opposto resistenza brandendo contro i militari un machete artigianale con lama di 48 cm. Alla fine si è arreso e l’arma è stata sequestrata.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire altro materiale infiammabile e alcuni indumenti compatibili con quelli indossati dalla persona ripresa dalle telecamere in occasione dei precedenti danneggiamenti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Sono in corso ora accertamenti per imputare all’uomo appunto la presunta responsabilità dei precedenti episodi di danneggiamento nel territorio.

Il 49enne, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Città della Pieve, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Perugia, che conduce le indagini, in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

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Castiglione del Lago Trasimeno

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sabotatore Passignano antenna fibra ottica carabinieri arresto danneggiamento indagini

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