Solidarietà bipartisan all’arcivescovo di Spoleto - Norcia, monsignor Renato Boccardo, dopo il fango sui social degli ultimi giorni, a cui è seguita la presentazione di una denuncia-querela da parte dello stesso presule. Il mondo della politica ha preso posizione in modo pressoché unanime per difendere il vescovo ma anche la stessa Archidiocesi, che vanta un’importante storia ed estensione territoriale.

La vicinanza bipartisan dei politici

Lunedì mattina ad esprimere il proprio sostegno a monsignor Boccardo è stato il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti. “Desidero esprimere a monsignor Renato Boccardo la mia più piena e sincera vicinanza e solidarietà per gli attacchi e le parole offensive che lo hanno colpito. In questi anni in particolare ho vissuto e conosciuto direttamente la dimensione umana ed il valore del rapporto che l’arcivescovo ha saputo costruire nel tempo con la città di Spoleto e con la sua comunità. Per questo, la lettura di espressioni così dure, insinuanti ed offensive nei confronti della sua persona suscita amarezza e preoccupazione”. Un attacco che secondo Sisti mira “a ferire la dignità della persona. Un modo offensivo che va oltre ogni misura”.

Prima di Sisti si erano espressi a sostegno dell’arcivescovo varie forze politiche della città. Come ad esempio il Partito democratico spoletino, guidato dal consigliere regionale Stefano Lisci, i consiglieri Sergio Grifoni (Obiettivo Comune), Gianmarco Profili e Alessandra Dottarelli (Alleanza Civica), Paolo Piccioni (Insieme per Spoleto).

Il sindaco di Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli, domenica ha voluto esprimere la sua “più sincera vicinanza” a mons. Boccardo “a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Giano dell’Umbria”. “Sono parole che dispiacciono e feriscono, - ha aggiunto - soprattutto quando vengono meno il rispetto e il senso di umanità che dovrebbero accompagnare ogni confronto. Si può avere opinioni diverse, si può dissentire, ma non si dovrebbe mai dimenticare il valore della persona e la dignità che merita. In questo momento, desidero far giungere a Mons. Boccardo un messaggio sincero di solidarietà e vicinanza, facendomi interprete dei sentimenti di un’intera comunità che crede nei valori del rispetto, del dialogo e della fraternità. Giano dell’Umbria gli è vicina, con stima e partecipazione, nella convinzione che le parole debbano unire e costruire, mai ferire o dividere”.

Il sostegno del mondo ecclesiale

A difesa dell’arcivescovo, oltre a tanti fedeli dell’Archidiocesi di Spoleto - Norcia, ma anche di varie parti d’Italia sono intervenuti anche i preti, i diaconi, i religiosi e le religiose della diocesi, con due note.

In particolare, i Consigli episcopale e presbiterale, il collegio dei pievani, il clero diocesano e religioso, i diaconi e i seminaristi hanno diramato una dichiarazione “di solidarietà e piena comunione con l’arcivescovo” (qui il testo integrale). “Le espressioni utilizzate, le allusioni alla sua vita personale e le ricostruzioni volte a screditarne la figura - evidenziano i sacerdoti, diaconi e seminaristi - costituiscono un attacco ingiustificabile alla sua dignità e alla sua reputazione. Riteniamo particolarmente grave che simili affermazioni siano state rivolte a un Pastore nell’esercizio del proprio ministero, a seguito di un’intervista nella quale egli ha espresso il pensiero della Chiesa su una questione di rilevante significato morale e sociale sul diritto alla vita. La libertà di informazione e il diritto di critica comportano una precisa responsabilità nei confronti della verità e della buona fama delle persone. Nessuna controversia giornalistica può giustificare il ricorso a insinuazioni personali o la diffusione di addebiti privi di adeguato riscontro. Quanto accaduto suscita in noi una profonda amarezza e merita una chiara e pubblica riprovazione”.

Solidarietà è stata espressa anche da frati e suore: “Noi religiosi e religiose che viviamo e operiamo nel territorio dell'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia desideriamo esprimere pubblicamente la nostra piena solidarietà all'Arcivescovo, mons. Renato Boccardo, per le gravi offese e le insinuazioni di carattere diffamatorio diffuse nei suoi confronti nei giorni scorsi. Abbiamo appreso con profondo sconcerto quanto è stato pubblicato sulla sua persona, attraverso affermazioni e allusioni che ne feriscono ingiustamente la dignità e la reputazione. Riteniamo particolarmente grave che un intervento pubblico dell'Arcivescovo su una questione di rilevanza morale e sociale sia divenuto occasione per mettere in discussione la sua persona attraverso riferimenti alla vita privata ed espressioni offensive, estranee a ogni legittimo confronto di opinioni. La dignità di ogni uomo e il rispetto della sua buona fama costituiscono esigenze fondamentali della coscienza cristiana, che nessuna controversia può legittimamente sacrificare. La libertà di informazione trova nella ricerca della verità la propria ragion d'essere e nella responsabilità verso le persone un criterio irrinunciabile del suo esercizio”. “Rinnoviamo a mons. Renato Boccardo - concludono - la nostra piena stima e fiducia, esprimendogli una solidarietà convinta e fraterna. Condanniamo fermamente ogni tentativo di screditarne la persona attraverso insinuazioni e affermazioni lesive della sua buona fama”.