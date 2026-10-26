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26 ottobre 2026
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Organizzazioni agricoltori: "Bene intervento Regione. Ora risorse in tempi brevi"

Confagricoltura, CIA, Legacoop Agroalimentare e Confcooperative esprimono apprezzamento per lo stanziamento di 4,5 milioni ma sollecitano sui tempi

Organizzazioni agricoltori: "Bene intervento Regione. Ora risorse in tempi brevi"

Confagricoltura Umbria, CIA Umbria, Legacoop Agroalimentare Umbria e Confcooperative accolgono con favore lo stanziamento da circa 4,5 milioni di euro che la Regione si appresta a introdurre per sostenere le imprese agricole alle prese con il forte aumento dei costi del gasolio.

La misura prevede un contributo di 30 centesimi per ogni litro di carburante agricolo acquistato nel periodo compreso tra giugno e ottobre 2026.

“Riconosciuta la necessità di intervenire”

Il gasolio è un fattore produttivo essenziale per tutte le attività agricole. Il suo aumento incide direttamente sui bilanci delle imprese, riducendone la competitività e mettendo sotto pressione la capacità di programmare investimenti e produzioni. Per questo riteniamo importante che la Regione abbia riconosciuto la necessità di intervenire con uno strumento di sostegno diretto” affermano le associazioni in una nota congiunta. Per le associazioni di categoria si tratta di una risposta concreta alle istanze hanno portato all'attenzione delle istituzioni. Le quattro organizzazioni evidenziano come il rincaro del carburante, aggravato dalle tensioni internazionali e dall'instabilità dei mercati energetici, rappresenti un elemento di forte criticità per la tenuta economica delle aziende agricole, già chiamate a confrontarsi con margini sempre più ridotti e con una crescente incertezza nella programmazione delle attività produttive.

Ora fase operativa breve

Le associazioni di categoria adesso sollecitano affinché le risorse possano arrivare alle imprese nel minor tempo possibile. “Occorrono criteri chiari, procedure semplici, adempimenti burocratici contenuti e tempi certi” sottolineando come l'efficacia della misura dipenderà soprattutto dalla capacità di renderla facilmente accessibile. Per questo si dicono propositive nel collaborare con l'amministrazione regionale nella definizione delle modalità operative. Con una postilla: l’allargamento delle misure anche ad altre imprese: “Riteniamo necessario l’estensione delle misure di sostegno anche alle imprese agro-meccaniche e alle cooperative agricole che svolgono lavorazioni per conto terzi a favore degli agricoltori”.

L’obiettivo condiviso deve essere quello di assicurare un sostegno equo, tempestivo e concretamente accessibile a tutte le componenti della filiera che contribuiscono alla continuità e alla competitività dell’agricoltura umbra. “Difendere il reddito delle imprese agricole significa tutelare un patrimonio produttivo, economico e sociale fondamentale per l'Umbria”.

 

 

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Umbria

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