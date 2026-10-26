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26 ottobre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

Maltrattamenti e lesioni alla compagna e atti sessuali con la figliastra adolescente, 47enne a processo

Pesanti accuse per un uomo di Foligno a processo davanti al collegio penale di Spoleto. Contestati anche atti sessuali con la figliastra, ma lui si difende

Maltrattamenti e lesioni alla compagna e atti sessuali con la figliastra adolescente, 47enne a processo

Sarà il processo che si è aperto davanti al collegio penale del Tribunale di Spoleto a chiarire le pesanti accuse mosse nei confronti di un uomo di Foligno, attualmente 47enne. Dopo il rinvio a giudizio disposto dal gup, infatti, è imputato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e della figlia di lei, con l'accusa anche di lesioni nei confronti della prima per averla fatta finire al pronto soccorso. Ma a carico dell'uomo, che è incensurato, viene ipotizzato anche un reato più grave: è accusato infatti anche di aver avuto rapporti sessuali con la figliastra adolescente. Accusa che il 47enne, difeso dagli avvocati Leonardo Paggi e Roberto Micanti del foro di Spoleto, respinge con forza ed è pronto a contrastare nel corso del processo.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo – di origine straniera ma residente da anni a Foligno – avrebbe minacciato di morte e aggredito più volte la compagna, fino a farla finire al pronto soccorso. I fatti sarebbero avvenuti fino alla fine del 2024: nei primi giorni del 2025 l’uomo era stato raggiunto da un divieto di avvicinamento. Misura poi terminata, con la coppia che sarebbe tornata nel frattempo a vivere insieme.

A segnalare alle forze dell’ordine una situazione anomala all’interno dell’abitazione folignate erano stati dei vicini: le indagini si erano quindi avvalse anche di intercettazioni ambientali. Ed è in seguito a quanto captato dalle registrazioni degli inquirenti che all’uomo è stata contestata la pesantissima ipotesi di reato di atti sessuali con minore. Che secondo l’accusa sarebbero avvenuti sia prima che dopo che la figlia della compagna del 47enne, attualmente maggiorenne, avesse 16 anni. Accuse che l’uomo respinge con fermezza e che è pronto a contestare nel corso del processo.

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Foligno

Parole chiave

processo Spoleto accuse Foligno maltrattamenti famiglia abusi sessuali intercettazioni ambientali

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