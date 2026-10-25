Ci sarà ancora da attendere per la consegna del nuovo palasport di via Martiri della Resistenza a Spoleto - l’opera dalla cifra monstre di 7,5 milioni di euro per poco meno di 400 spettatori, fortissimamente voluta dalla Giunta Sisti - fissata da contratto al 18 maggio scorso (giorno più, giorno meno), slittata per la concessa proroga di 160 giorni a martedì scorso, 20 ottobre, cui però si aggiungeranno ulteriori 86 giorni per una nuova deroga concessa dagli uffici comunali. La ditta esecutrice, giustificando a propria discolpa il torrido caldo estivo che ha ridotto le giornate di lavoro ma anche i ritardi “negli approvvigionamenti di materiali per via dei conflitti bellici”, ha richiesto un ulteriore differimento di 100 giorni che porterebbero la consegna al 28 gennaio 2027.

Un ritardo tutto sommato giustificabile per la megastruttura dai piccoli numeri degli ospiti, specie se si guarda alle ritardate consegne dei cantieri interessati dal sisma che stanno costando un fiume di denaro all’erario quanto meno in termini di contributi per disagio abitativo e minor entrate per tariffe e imposte.

Dal municipio però la risposta è stata picche; o meglio, la concessione è stata accordata ma per soli 86 giorni (vuoi mettere due settimane di differenza dopo due anni e mezzo di attesa dalla demolizione del precedente impianto). Una deroga singolare, che forse trova una spiegazione nella sua stessa scadenza, il 14 gennaio, giorno del Santo Patrono e c’è già chi giura che il pugno duro amministrativo potrebbe celare di sfruttare l’occasione dell’ennesimo taglio del nastro, per di più nella ricorrenza cittadina più importante.

Il conto alla rovescia comunque è iniziato, per questa struttura ancora molto discussa per l’impatto costi-benefici e che ha comportato anche una segnalazione della Guardia di Finanza all’Autorità anticorruzione con relativa reprimenda all’ente municipale per come ha gestito l’iter dell’appalto.

Stadio, le dichiarazioni che imbarazzano i Vigili

Altre criticità emergono però per l’attigua area dello Stadio su cui la Giunta Sisti vuole intervenire anche con una adeguata copertura, con costi stimati al momento sui 3 milioni di euro da contrarre con un nuovo mutuo visto che il progetto di Sisti non è rientrato tra quelli previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un passo indietro per ricostruire la vicenda, per diversi aspetti nebulosa e che oggi vede più di un imbarazzo tra Istituzioni.

Non ricevendo adeguate risposte in aula, l’opposizione (primi firmatari Dottarelli e Profili i Alleanza civica) deposita ai primi di settembre una mozione in cui chiede sostanzialmente 4 cose: “verificare, prima dell’appalto, la conformità della tribuna dello stadio alle normative di sicurezza e ordine pubblico, evitando situazioni analoghe all’area camper di via Tiro a segno dove, a spese sostenute, non c’è stata poi l’autorizzazione per la realizzazione dell’opera (1); presentare il quadro economico degli interventi relativi a Palasport e Stadio (2), verificare preventivamente i necessari pareri tecnici delle competenti autorità (3), ricevere una valutazione comparativa delle diverse soluzioni progettuali evidenziando costi, benefici, sostenibilità economica e impatto sul bilancio”.

24 settembre: con un coupe de theatre, il sindaco Sisti propone di rinviare la mozione alla Commissione consigliare, all’istante sostenuta dai pentastellati, tra le proteste dei 10 consiglieri di minoranza che vedono minato il proprio diritto, peraltro su argomenti di indubbio interesse pubblico, e che, di fronte alla prova muscolare (si fa per dire, se non fosse quella dei voti) della maggioranza, annuncia che non si presenterà in Commissione.

5 ottobre: si torna in aula con la maggioranza, sostenuta dai tecnici, che annuncia che tutto è “bello bellissimo”, “in ordine”. Il Sindaco Sisti difende il proprio operato e la visione di riqualificare questa parte di via Martiri della Resistenza tanto da essere continuamente “fermato dai cittadini, contenti per come siano aumentati i costi degli appartamenti nella zona”. Da far gongolare agenzie immobiliari e costruttori, se non fosse che buona parte della zona è ancora interessata, tra gli immancabili ritardi di imprese e professionisti, da lavori di ricostruzione post terremoto. Ma la vera notizia è quando la dirigente Spitella annuncia che almeno le presunte criticità sulla porta carraia di via Don Pietro Bonilli sarebbero superate. E riferisce di un sopralluogo dei Vigili del Fuoco che in retromarcia (avete letto bene, in retromarcia) sono riusciti a far entrare l’autobotte. Con buona pace del Codice della strada e raggi di curvatura da rispettare.

Il tutto mentre il primo cittadino, girando per i banchi dell’aula, mostrava un video “rubato” durante la veloce operazione dei pompieri. A quanto ha potuto ricostruire Tuttoggi, i tecnici comunali avevano chiesto un sopralluogo ai Vigili che mai si sarebbero aspettati che il loro intervento, reso a titolo di leale collaborazione tra Istituzioni senza alcuna relazione, venisse “utilizzato” in un’aula. Come se fosse una vera e propria relazione. Uno sgarbo che rischia di compromettere anche future interlocuzioni e non solo con i Vigili del Fuoco, visto che sulla sicurezza di impianti al chiuso e/o all’aperto sono diverse le Autorità chiamate ad esprimere il proprio parere (necessariamente per scritto e su carta intestata, non certo con un video girato su whatsapp).

L’affondo di Alleanza civica

La replica alla maggioranza non si è fatta attendere come riportato nella nota dei consiglieri Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili: “Le richieste erano semplici e di buon senso: prima di assumere nuovi impegni di spesa pubblica per l’ennesimo intervento costoso sulla tribuna dello stadio, verificare costi, autorizzazioni, coperture finanziarie, sostenibilità dell’operazione e reale funzionalità delle diverse alternative progettuali. PD, Movimento 5 Stelle e tutta la maggioranza Sisti hanno invece scelto di stravolgere la mozione presentata dalle opposizioni sullo stadio di Spoleto, cancellando con un emendamento proprio le parti nelle quali venivano chieste verifiche preventive e certezze prima di procedere. Gli atti autorizzativi rilasciati fino ad oggi riguardano infatti il primo stralcio dei lavori, che comprende il palazzetto, i percorsi vita e le altre opere previste in quella fase. Non costituiscono invece, allo stato, una certezza sulla nuova configurazione dell’area dello stadio. La scelta oggi prospettata è quella di procedere con la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della tribuna esistente, prevedendo una nuova copertura a sbalzo. Il campo, a seguito dell’ampliamento del palazzetto, era stato inizialmente ridimensionato e successivamente sembrerebbe essere stato traslato verso via delle Monterozze per mantenerne dimensioni adeguate almeno al campionato di Serie D. Una soluzione che comporterebbe però un disallineamento della tribuna rispetto al terreno di gioco.

Il tutto per un investimento superiore ai 3 milioni di euro. Parliamo di una tribuna destinata a ospitare al massimo circa 1.250 persone: una capienza probabilmente sufficiente per le attuali esigenze calcistiche dello stadio, ma potenzialmente limitante se si immagina l’utilizzo dell’impianto anche per concerti, spettacoli o altri grandi eventi all’aperto.

La domande restano senza risposta: con lo stesso investimento era possibile realizzare una soluzione migliore e più funzionale per la città? Con la chiusura dell’uscita carrabile su via Martiri della Resistenza, saranno rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni in materia di sicurezza e ordine pubblico o ci saranno ulteriori limitazioni all’utilizzo dell’impianto? Il rischio è di scoprirlo solo dopo la presentazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, dopo altri mesi di attesa e con lo stadio destinato a restare inutilizzabile ancora a lungo. Oppure, dopo aver investito complessivamente oltre 10 milioni di euro sull’area, ci accorgeremo di non avere ancora a Spoleto uno spazio adeguato per concerti ed eventi all’aperto, della cui necessità lo stesso Sindaco ha più volte parlato? Nel corso della discussione sono emersi elementi che, invece di chiarire la situazione, sollevano ulteriori interrogativi. Per quanto riguarda il palazzetto, i posti omologati dal CONI per le manifestazioni sportive sono, come sempre sostenuto, 394. Le uscite di sicurezza sarebbero dimensionate per un massimo di 1.050 persone, un dato ben diverso dai 2.000 posti più volte evocati pubblicamente dal Sindaco per convegni e manifestazioni. Numeri che impongono una riflessione seria sui limiti della struttura, sulla sua futura gestione e sulla sostenibilità di un’opera molto costosa, anche considerando che il nuovo palazzetto avrà volumi notevolmente superiori rispetto al Palavecchio. Per quanto riguarda invece lo stadio, abbiamo appreso che la nuova configurazione sarebbe calibrata per circa 1.250 persone. In passato, per gli spettacoli, lo stadio poteva arrivare a ospitare circa 5.000 persone. Non è un dettaglio secondario: una capienza così ridotta potrebbe limitare fortemente la possibilità di ospitare eventi sportivi, concerti e spettacoli di una certa rilevanza, riducendo le potenzialità future dell’intera struttura. Si rischia così di ripetere lo stesso errore: realizzare opere costose ma non pienamente funzionali rispetto alle esigenze presenti e future della città. Un ulteriore elemento riguarda la via di accesso carrabile. È stato dichiarato che sarebbe stato effettuato un sopralluogo dei Vigili del Fuoco e che, secondo quanto riferito, l’accesso dei mezzi sarebbe possibile effettuando una manovra in retromarcia. Una soluzione che lascia inevitabilmente perplessi, soprattutto considerando le caratteristiche che dovrebbe avere l’accessibilità di un impianto sportivo destinato a ospitare pubblico. Il Sindaco, invece di mostrare un verbale, un parere o un atto ufficiale, ha mostrato sul proprio telefono un video nel quale si vede un mezzo dei Vigili del Fuoco effettuare una manovra. Ma quando si parla di opere pubbliche, sicurezza e utilizzo delle risorse dei cittadini, servono documenti, autorizzazioni e verbali ufficiali. Nel settembre 2024 il Sindaco annunciava che i lavori del palazzetto e quelli dello stadio sarebbero stati eseguiti di pari passo. È evidente che così non è stato. In Consiglio abbiamo invece appreso che, per lo stadio e più in generale per tutto il secondo stralcio, non esisterebbero ancora quelle certezze che allora venivano raccontate. Il Progetto di fattibilità tecnico-economica dovrebbe forse essere pronto entro la fine di dicembre. Successivamente dovrà essere predisposto il progetto esecutivo e, soltanto dopo, dovranno essere acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie. Solo a quel punto potranno partire i lavori. Cosa è realmente cambiato dal settembre 2024 ad oggi? Perché ai cittadini e ai tifosi dello Spoleto si continua a raccontare che tutto procede nella direzione giusta, quando dagli stessi passaggi emersi in Consiglio risulta un quadro ancora pieno di incertezze? Non vorremmo che, ancora una volta, si preferisse la narrazione alla realtà degli atti. Non chiedevamo di fermare lo sport. Non chiedevamo di bloccare gli investimenti. Non siamo contro lo stadio. Chiedevamo semplicemente chiarezza. Chiedevamo di conoscere i costi reali delle diverse ipotesi progettuali, le autorizzazioni necessarie, le coperture finanziarie, la sostenibilità dell’intervento e i tempi necessari per arrivare alla realizzazione complessiva dell’opera. Siamo contro gli annunci privi di certezze e contro l’utilizzo di denaro pubblico senza che ai cittadini venga fornito un quadro chiaro, documentato e verificabile”.

A replicare ci prova il M5S anche se non sembra proprio una posizione convincente. Ecco la nota:

“Durante la commissione del primo ottobre, il Sindaco, l'assessore all'Urbanistica Albertella e la dirigente arch. Spitella hanno fornito relazioni tecniche e politiche esaurienti su tutti gli aspetti sollevati: progettuali, economico-finanziari, di sicurezza e di ordine pubblico. È in quella sede che la maggioranza ha proposto un emendamento. Questo lunedì mattina, in Consiglio, l'opposizione ha preso parte alla fase delle domande e alla discussione, non senza polemiche, per poi decidere, prima delle dichiarazioni di voto, di ritirare la mozione. Il primo impegno della mozione, l'unico che ritenevamo opportuno mantenere, chiedeva una relazione dettagliata e aggiornata sul quadro economico degli interventi relativi al Palazzetto dello Sport e allo Stadio Comunale "Mercatelli" di viale Martiri della Resistenza, comprensiva di costi, fonti di finanziamento e oneri dei mutui. Era la richiesta più sensata e condivisibile dell'intera mozione, perché un aggiornamento costante sull'andamento dei lavori è legittimo e lo abbiamo riconosciuto. I restanti punti del dispositivo chiedevano invece di sospendere l'affidamento della progettazione esecutiva, di acquisire nuovi pareri su sicurezza e ordine pubblico e di rimettere in discussione l'impostazione stessa del progetto. Oggi, con i chiarimenti tecnici messi a verbale e la mozione ritirata, è finalmente chiara una cosa: le insinuazioni sollevate in questi mesi su Palazzetto e Stadio non avevano fondamento. Il risultato è che il lavoro della commissione e due sedute di Consiglio sono serviti non a ottenere risposte, ma a intestarsi una scena che oggi si è chiusa senza nulla in mano. Alla fine, l'unico vero obiettivo di questa mozione sembra essere stato il solito show da campagna elettorale”.