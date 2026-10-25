Aperta oggi l’edizione 2026 dello Spirito di Assisi che - quarant’anni dopo lo storico incontro di preghiera voluto da Giovanni Paolo II proprio nella terra di San Francesco - vede il mondo più che mai preda di guerre, tensioni internazionali e nazionalismi.

Spirito di Assisi, il messaggio di Papa Leone XIV

Prima dello ‘start’ ufficiale, il messaggio del Papa all’Angelus: "Continuiamo insieme a pregare per la pace. Dopodomani, 27 ottobre, uniamoci spiritualmente ai Capi di Chiese e ai Leader religiosi che si raduneranno ad Assisi nel 40° anniversario dell’Incontro convocato da San Giovanni Paolo II. Mai come oggi è evidente che le guerre, oltre a seminare morte e distruzione, impoveriscono e danneggiano il mondo. Che il Signore ispiri scelte di dialogo e di pace!". Queste le parole di Leone XIV, il cui decorso dopo la rimozione di un adenocarcinoma polmonare procede regolarmente, anche se i medici “visto il breve tempo trascorso dall’intervento, hanno ritenuto opportuno sconsigliare, a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre”.

La messa della mattina: “La pace di Francesco disarmata e disarmante”

L’incontro internazionale per la Pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, dal titolo “Pace disarmata e disarmante”, è partito il 25 ottobre mattina con una messa all’Umbriafiere di Bastia Umbra, presieduta dal cardinale Fridolin Ambongo, arcivescovo di Kinshasa. Il porporato ha chiesto di ascoltare il grido di pace che arriva dalle popolazioni vittime di guerra - il Congo dello stesso cardinale, ma anche Sudan, Ucraina e Terra Santa - seguendo l’esempio di Francesco: “La pace di Francesco è disarmata perché non ha nulla da difendere. Ed è disarmante perché cambia il cuore di chi la incontra”.

"Siamo veramente felici di essere ad Assisi, 40 anni dopo di un cammino che ha dato tanto frutto. Ed è per questo che siamo qui, perché questo cammino deve dare ancor frutto, come diceva il cardinale. È ancora più urgente oggi. Sentiamo la responsabilità, come Comunità di Sant’Egidio, nel nostro agire quotidiano, nelle città del mondo dove siamo presenti, sentiamo la responsabilità di lavorare ogni giorno per la pace, di pregare per la pace. Questi giorni sono non una manifestazione esteriore, tutt’altro, un modo per scendere ancora più in profondità di questa richiesta al Signore della pace e soprattutto dell’ascolto dei popoli che soffrono per la guerra". Queste le parole del professor Marco Impagliazzo, attuale presidente della Comunità di Sant’Egidio.

La cerimonia di apertura nel pomeriggio

Nel pomeriggio è seguita poi la cerimonia ufficiale di apertura con il fondatore della Sant’Egidio, Andrea Riccardi, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, Haïm Korsia, Gran rabbino di Francia, Nasaruddin Umar, Imam della Grande Moschea di Jakarta e Gijun Sugitani, rappresentante del Tendai Zasu, sommo sacerdote del Buddismo Tendai dal Giappone. Ad accoglierli la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. “Lo Spirito di Assisi, coltivato come un seme prezioso, - ha detto - rifulge e prorompe come seme di speranza”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto mandare un messaggio di saluto all’evento. “Quello di Assisi - ha ricordato il Capo dello Stato - fu un evento profetico. La Comunità di Sant Egidio si è fatta animatrice di incontri internazionali che, anno dopo anno, hanno inteso ravvivare lo "spirito di Assisi" mentre le guerre, le diseguaglianze, le volontà di potenza e dominio facevano sentire sempre più il loro peso oppressivo sul corso della storia. Siamo riconoscenti per questo prezioso impegno. Oggi, con il ritorno ad Assisi a ridosso delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del Santo, desidero rivolgere un intenso augurio affinché queste giornate siano fruttuose”.

“Oggi facciamo memoria - ha ricordato Andrea Riccardi - di quel 27 ottobre: allora era il tempo della guerra fredda, il mondo era diviso in due imperi e si temeva un conflitto atomico. Eppure la pace era al centro delle politiche, mentre oggi la pace sembra sparita dall'orizzonte e si afferma sempre più che la guerra è la compagna naturale della storia umana. Nel 1986 arrivarono ad Assisi i leader delle grandi religioni: ricordiamo tutti la foto, segno di pace di fronte al mondo e che doveva essere il segno della vita quotidiana. Giovanni Paolo II volle tenacemente quella giornata di pace e disse: forse mai come ora è divenuto a tutti evidente il legame intrinseco tra un atteggiamento autenticamente religioso e il grande bene della pace”.

Spirito di Assisi, il programma del 26 e del 27 ottobre

Per tutta la giornata di lunedì e la mattinata di martedì il programma prevede Forum, incontri, e tavole rotonde con personalità di rilievo internazionale su diverse tematiche: i conflitti, il disarmo nucleare, le migrazioni, la democrazia, l’ambiente, le nuove tecnologie e il ruolo delle religioni nella costruzione della pace. L’Incontro vedrà la partecipazione di 384 rappresentanti delle religioni, delle culture e delle istituzioni, provenienti da 53 Paesi, con 155 relatori e 24 forum tematici e la presenza di circa 5.000 persone. Martedì 27 ottobre, dopo le preghiere per la pace, celebrate secondo le diverse tradizioni religiose, i leader si ritroveranno nella Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco per la cerimonia conclusiva e un messaggio di pace rivolto al mondo. Atteso anche un messaggio di Papa Leone, che non sarà in città dopo la rimozione di un adenocarcinoma polmonare, ma dettosi convinto che “lo Spirito di Assisi, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti”.