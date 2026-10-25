Una sequela di diffamazioni, ingiurie, calunnie, insomma una valanga di fango sparata in due post nel giro di poche ore che hanno fatto rabbrividire l’Umbria, a cominciare dalle comunità di Spoleto e Norcia, e che hanno colpito l’arcivescovo e presidente della Conferenza episcopale umbra (Ceu), monsignor Renato Boccardo. Con accuse pesantissime allo stesso ma anche allusioni a due Papi (Ratzinger e Bergoglio) e la chiamata in causa dell’attuale Pontefice Leone XIV.

Il tutto a firma di un sedicente vaticanista (di cui non riportiamo il nome per non alimentare la ricerca di visibilità da cui sembra interessato), firma di un quotidiano nazionale e dal navigato passato tra uffici stampa e giornali, da cui sembrano più le volte che sia stato liquidato che quelle in cui è rimasto a lungo. Basta leggere la sequela di incarichi riportati sul proprio account.

Di vaticanista ha ben poco e lo conferma lui stesso quando scrive che la Presidenza della Conferenza episcopale umbra, monsignor Boccardo l’avrebbe “ottenuta nel 2017 e confermata nel 2022 (da Bergoglio, e come ti sbagli…)”. Basta questo passaggio per comprendere lo spessore della penna (si fa per dire), visto che sono i vescovi di ogni regione ad eleggere il proprio presidente, senza alcun avallo del Pontefice.

I due post comunque sono divenuti virali nel giro di poche ore, soprattutto in Umbria, come hanno confermato diversi lettori a Tuttoggi, tanto da far sospettare che possano esser stati in qualche modo “sponsorizzati” per arrivare dritti ai luoghi in cui opera monsignor Boccardo. Centinaia da ieri i messaggi di solidarietà e vicinanza inviati all’arcivescovo di Spoleto - Norcia.

Presentata denuncia alla polizia

Pochi minuti fa la conferma che il prelato si è rivolto alla Polizia di Stato per presentare la denuncia nei confronti dell’autore. Leggiamo la nota diramata dalla Diocesi di Spoleto-Norcia: “In riferimento ad alcuni post offensivi e diffamatori nei riguardi dell’Arcivescovo pubblicati nella giornata di ieri sabato 24 ottobre 2026 si informa che questa mattina, 25 ottobre 2026, lo stesso Arcivescovo ha presentato formale denuncia presso il competente Commissariato di Polizia di Spoleto ed ha affidato la relativa documentazione al Legale della Diocesi avv. Enrico d’Angerio. Mons. Boccardo ringrazia vivamente tutti coloro che dalla Diocesi e da varie parti d’Italia gli stanno esprimendo vicinanza e solidarietà e assicurano la loro preghiera”. La denuncia a breve sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Spoleto. Impossibile al momento comprendere cosa abbia scatenato l’ondata di fango.

Il sito “Silere non possum”

Una ipotesi, che sarà sicuramente approfondita dagli inquirenti, potrebbe indirettamente riguardare il sito “Silere non possum” che il giorno prima, ricostruendo la vicenda dell’approvazione della legge regionale umbra sul “suicidio assistito”, aveva ospitato alcune dichiarazioni di monsignor Boccardo. Il responsabile della rivista, Marco Felipe Perfetti, stando a fonti vicine alla Curia, ha incontrato una sola volta il vescovo, per la precisione a Norcia, in occasione della riconsegna della Cattedrale di San Benedetto devastata dal sisma del 2016. Smentendo così le ricostruzioni fantasiose fatte nei post diffamatori.

I precedenti del sedicente giornalista

Il vizio del leone da tastiera, il sedicente giornalista sembra comunque non averlo perso: nel 2016, da vice presidente del Corecom Marche - l’organo di governo, garanzia e controllo delle comunicazioni a livello regionale e struttura funzionale dell’Agcom - si rese autore, dal proprio account, di un tweet a dir poco osceno nei confronti di una giovane ragazza napoletana che si era tolta la vita per la diffusione virale di alcuni video che la ritraevano in intimità. Quando si dice mettere la persona giusta al posto giusto. La vicenda scosse l’opinione pubblica nazionale, costringendo persino l’incolpevole presidente del Comitato marchigiano alle dimissioni e l’Ordine dei giornalisti a precisare che l’autore non era iscritto all’albo dei giornalisti. Come non lo è ancora oggi, stando all’elenco nazionale.

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