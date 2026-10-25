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25 ottobre 2026
3 min di lettura
Flavia Pagliochini

Francesca Di Luca lascia il commissariato di Assisi: nuovo ruolo in Vaticano

Francesca Di Luca lascia la guida del commissariato di Assisi per un prestigioso incarico al Vaticano, suggellando una carriera dedicata alla comunità e alla sicurezza.

Francesca Di Luca lascia il commissariato di Assisi: nuovo ruolo in Vaticano

Il commissariato di Assisi perde Francesca Domenica Di Luca, primo dirigente da 12 anni alla guida della polizia assisana, per un anno circa anche dirigente del commissariato di Città di Castello e nell'ultimo anno anche dirigente dell'ufficio divisione anticrimine della Questura di Perugia.

Prestigioso l’incarico successivo: sarà vicedirettore dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso il Vaticano, una struttura della Polizia di Stato che si occupa della protezione di Leone XIV durante le sue visite in territorio italiano e della vigilanza di piazza San Pietro d'intesa con le autorità della Santa Sede.

Un riconoscimento che suggella la carriera lunga, intensa e brillante della dottoressa Di Luca, che per anni l'ha vista in prima linea non solo nei grandi eventi che fanno arrivare ad Assisi personalità di livello mondiale, ma anche e soprattutto accanto ai cittadini e alle loro piccole e grandi necessità. Come nel periodo del Covid, quando anche la polizia di Stato assisana era scesa in campo per consegnare farmaci ai cittadini malati, per non dimenticare la collaborazione nata negli ultimi anni con la società culturale Arnaldo Fortini, per regalare qualche momento di serenità, a Natale, anche grazie ai gadget della polizia di Stato. E ultima ma non ultima, la forte collaborazione con le associazioni di aiuto all'infanzia come Maisons Des Enfants.

“Dopo 12 anni - le parole della ‘commissaria’ diffuse via Facebook - mi appresto a lasciare Assisi, con sentimenti di grande commozione e di immensa gratitudine per quanto ricevuto da questa piccola grande città. Assisi mi ha permesso di vivere e affrontare avventure e sfide professionali uniche e mi ha donato, ogni singolo giorno, l’opportunità di crescere umanamente, arricchendo la mia vita e quella della mia famiglia. Ringrazio tutta l’Amministrazione Comunale, tutte le Istituzioni religiose e le comunità francescane, tutte le realtà associative del territorio, i colleghi delle altre forze dell’ordine. Un pensiero speciale però va a tutti i cittadini, anzi ai miei concittadini, tutti dal primo all’ultimo, che mi hanno fatto sentire parte della loro comunità, supportandomi nella mia delicata e non sempre facile funzione, per la fiducia accordatami e per l’affetto ricevuto in ogni momento dei miei ultimi 12 anni.”

"Lavorare con la dottoressa Francesca Di Luca, è stato per me un privilegio umano e professionale", le parole del sindaco Valter Stoppini, mentre la Diocesi con monsignor Felice Accrocca ringrazia la Di Luca per “la collaborazione, la disponibilità e la vicinanza dimostrate: a lei vanno il ringraziamento per il servizio svolto e i migliori auguri e le nostre preghiere per il nuovo cammino che la attende".

Laureata in giurisprudenza e in scienze della pubblica amministrazione, originaria di Vasto, Di Luca ha lavorato in passato all’ufficio immigrazione della questura di Terni e nella sua carriera ha anche prestato servizio in Sardegna. Nel 2021 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2025 ha ricevuto, in occasione della festa per i 173 anni del Corpo tenutasi ad Assisi alla presenza tra gli altri del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, un encomio solenne – insieme ad alcuni suoi poliziotti – per aver “rintracciato” i responsabili di numerosi furti in abitazione tra Umbria e Toscana.

(Credits Fap Foto)

Tag

Assisi Bastia Umbra

Parole chiave

Francesca Di Luca commissariato Assisi Polizia di Stato Vaticano carriera sicurezza comunità riconoscimenti

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