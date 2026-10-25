Allarme in Umbria per le telefonate di falsi carabinieri con l’obiettivo di derubare le persone anziane. Recentemente sono state vittime di questa nuova tecnica di furto due donne di rispettivamente 76 e 88 anni: la prima, residente ad Assisi, è riuscita a contattare automaticamente il 112, mentre il secondo scippo è avvenuto a Spoleto ed è servito l’intervento della nuora per sventarlo. In entrambi i casi i Carabinieri sono riusciti ad intervenire ed arrestare i rapinatori.

L’avviso del Codacons

Il Codacons invita dunque i cittadini umbri a prestare la massima attenzione ed a cercare aiuto immediato, perché chi commette questo tipo di reati punta sulla paura e sulla solitudine delle persone.

“Chi si spaccia per un carabiniere per sottrarre denaro ad una persona anziana sfrutta due elementi particolarmente delicati: la fiducia nelle istituzioni e la paura che possa accadere qualcosa ad un familiare – ha affermato Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – Non siamo davanti a semplici bugie, ma a condotte che possono integrare il reato di truffa, anche aggravata, secondo le circostanze previste dall’articolo 640 del Codice penale. Diventa fondamentale distinguere i tentativi di raggiro dai reati consumati, ma è altrettanto importante intervenire subito, prima che il danno si realizzi. Per questo chiediamo che in Umbria venga rafforzata ulteriormente la prevenzione, coinvolgendo Comuni, associazioni e luoghi di aggregzione frequentati dagli anziani. Serve un’informazione semplice, continua e capace di raggiungere anche chi vive solo, e sopratutto deve essere chiaro un principio: chi viene ingannato non deve sentirsi in colpa o avere paura di denunciare. La responsabilità è di chi organizza la truffa, non di chi la subisce” - ha concluso Tanasi.

L’intervento di Falcinelli

Sulla delicata questione si è espressa anche Chiara Falcinelli, Vicepresidente Nazionale Codacons: “Agli anziani vogliamo dare un consiglio molto concreto: se qualcuno vi telefona dicendo che vostro figlio, vostro marito o vostro nipote è coinvolto in un incidente, in una rapina o in un problema con la giustizia e vi chiede soldi o gioielli, fermatevi subito. Chiudete la telefonata, chiamate direttamente il vostro familiare al suo numero e, se avete dubbi, contattate il 112 possibilmente da un altro telefono. Non aprite la porta a persone sconosciute e non fidatevi soltanto di chi mostra un tesserino. Ai figli e nipoti chiediamo di spiegare queste situazioni ai propri familiari anziani, anche più volte. Non basta dire di stare attenti: bisogna raccontare come agiscono i truffatori e cosa fare quando chiamano. A volte bastano pochi secondi di prudenza per salvare i risparmi di una vita”.

I dati nella nostra regione

Questa allerta assume un valore ancora più grande se si pensa che l’Umbria è tra le regioni con il più alto numero di truffe agli over 65 rapportato alla loro popolazione (circa 48 persone over 65 su 100.000 individui). Andando più nello specifico, si verificano circa 13 denunce al giorno per un totale di 4.850 truffe annuali.

Tra le tecniche più utilizzate figura proprio quella del finto carabiniere, ma anche la visita a domicilio di finti tecnici e lavoratori.

Il messaggio è dunque semplice: se qualcuno chiede soldi o gioielli per aiutare un familiare, non consegnate nulla ed avvisate immediatamente le forze dell’ordine. E per i più giovani: aiutate ad informarsi le persone che hanno meno capacità di farlo per questioni anagrafiche.

(di Francesco D’Atanasio)