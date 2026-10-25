Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
25 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Rubano 450 chili di rame dalla linea ferroviaria, arrestati dopo un inseguimento

Arrestati due uomini per furto di 450 kg di rame dalla ferrovia. I cavi sono stati tranciati lungo la tratta della FCU nel territorio di Fratta Todina

Rubano 450 chili di rame dalla linea ferroviaria, arrestati dopo un inseguimento

I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Todi hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 43enne, senza fissa dimora e già noti alle forze di polizia, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Una pattuglia in servizio lungo la SR 397, nella frazione di Monte Molino, ha intercettato un’auto proveniente dal comune di Fratta Todina. Alla vista dei militari, il conducente ha deviato la traiettoria per eludere il controllo e darsi alla fuga, abbandonando il mezzo e cercando di dileguarsi a piedi tra le campagne limitrofe, mentre il passeggero a bordo è stato subito bloccato. Il fuggitivo è stato rintracciato e fermato poco dopo, si era nascosto a breve distanza nella vegetazione.

La perquisizione a bordo del veicolo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di cavi in rame, per un peso di circa 450 chilogrammi, oltre a una dotazione di guanti da lavoro, torce e grosse cesoie da ferro usate per tranciare le linee elettriche. I successivi controlli effettuati insieme al personale di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) hanno accertato che i cavi erano stati appena divelti e tranciati lungo la tratta della Ferrovia Centrale Umbra (al km 57+080, in territorio di Fratta Todina), attualmente non operativa e priva di impianti di allarme o videosorveglianza.

L’intera refurtiva stata restituita all’avente diritto, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro penale. Il GIP del Tribunale di Spoleto ha convalidato gli arresti: per il 43enne, condannato a 3 anni e 6 mesi con 300 euro di multa, ha disposto la traduzione in carcere, mentre il 20enne, condannato a 1 anno e 8 mesi con 200 euro di multa, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena ed è stato rimesso in libertà.

Tag

Todi

Parole chiave

furto rame Todi Carabinieri arresti Ferrovia Centrale Umbra

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus