I Carabinieri del N.O.R. della Compagnia di Todi hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 43enne, senza fissa dimora e già noti alle forze di polizia, ritenuti responsabili delle ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

Una pattuglia in servizio lungo la SR 397, nella frazione di Monte Molino, ha intercettato un’auto proveniente dal comune di Fratta Todina. Alla vista dei militari, il conducente ha deviato la traiettoria per eludere il controllo e darsi alla fuga, abbandonando il mezzo e cercando di dileguarsi a piedi tra le campagne limitrofe, mentre il passeggero a bordo è stato subito bloccato. Il fuggitivo è stato rintracciato e fermato poco dopo, si era nascosto a breve distanza nella vegetazione.

La perquisizione a bordo del veicolo ha permesso di rinvenire un ingente quantitativo di cavi in rame, per un peso di circa 450 chilogrammi, oltre a una dotazione di guanti da lavoro, torce e grosse cesoie da ferro usate per tranciare le linee elettriche. I successivi controlli effettuati insieme al personale di Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) hanno accertato che i cavi erano stati appena divelti e tranciati lungo la tratta della Ferrovia Centrale Umbra (al km 57+080, in territorio di Fratta Todina), attualmente non operativa e priva di impianti di allarme o videosorveglianza.

L’intera refurtiva stata restituita all’avente diritto, mentre gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro penale. Il GIP del Tribunale di Spoleto ha convalidato gli arresti: per il 43enne, condannato a 3 anni e 6 mesi con 300 euro di multa, ha disposto la traduzione in carcere, mentre il 20enne, condannato a 1 anno e 8 mesi con 200 euro di multa, ha ottenuto la sospensione condizionale della pena ed è stato rimesso in libertà.