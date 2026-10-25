I Carabinieri di Perugia hanno deferito alla Procura della Repubblica di Perugia un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, i Carabinieri sono intervenuti intorno all'una della notte in località San Sisto, intimando l'alt a un'autovettura in transito. Nel corso del controllo, i militari hanno approfondito gli accertamenti, procedendo alla perquisizione personale e veicolare.

L'attività ha permesso di rinvenire cinque involucri contenenti complessivamente 3,24 grammi di cocaina e la somma contante di 255 euro, ritenuta probabile provento di attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro.