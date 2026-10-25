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25 ottobre 2026
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Fiamme in un appartamento di Corciano, intervengono i Vigili

Incendio a Corciano, Vigili del Fuoco intervengono in via Einaudi. Appartamento inagibile. Scopri dettagli e operazioni di spegnimento sul posto.

Fiamme in un appartamento di Corciano, intervengono i Vigili

Incendio in un appartamento a Corciano, in via Luigi Einaudi 118. Intorno alle 00:46 una squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia è intervenuta. ​Sul posto anche il supporto della Sede Centrale con APS e autoscala.

Si è da subito appurato che le fiamme provenissero da un appartamento al secondo piano di un immobile. I Vigli hanno effettuato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

​Contestualmente si è provveduto a diffidare l’utilizzo dell’appartamento e di quello sovrastante, in attesa di verifiche strutturali più approfondite. ​Sul posto erano presenti il Funzionario di Guardia e una pattuglia dei Carabinieri.

Tag

Corciano

Parole chiave

incendio Corciano Vigili del Fuoco via Luigi Einaudi Perugia sicurezza immobili

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