Incendio in un appartamento a Corciano, in via Luigi Einaudi 118. Intorno alle 00:46 una squadra dei Vigili del Fuoco di Perugia è intervenuta. ​Sul posto anche il supporto della Sede Centrale con APS e autoscala.

Si è da subito appurato che le fiamme provenissero da un appartamento al secondo piano di un immobile. I Vigli hanno effettuato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

​Contestualmente si è provveduto a diffidare l’utilizzo dell’appartamento e di quello sovrastante, in attesa di verifiche strutturali più approfondite. ​Sul posto erano presenti il Funzionario di Guardia e una pattuglia dei Carabinieri.