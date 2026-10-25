Il vescovo Alfonso Raimo ha preso possesso della Diocesi di Terni-Narni-Amelia in una gremita cattedrale di Santa Maria Assunta, nel pomeriggio del 24 ottobre. Alla presenza del Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino l'arcivescovo Edgar Peña Parra inizia così il nuovo ministero pastorale.

Hanno preso parte al rito il cardinale Gualtiero Bassetti, l’arcivescovo di Salerno mons. Andrea Bellandi, mons. Antonio De Luca Vescovo di Teggiano-Policastro, mons. Marco Salvi Vescovo di Civita Castellana, mons. Ivan Maffeis Arcivescovo metropolita di Perugia-Città della Pieve, mons. Luciano Paolucci Bedini Vescovo di Gubbio e di Città di Castello, mons. Gualtiero Sigismondi Vescovo di Orvieto-Todi, mons.Domenico Sorrentino Vescovo emerito di Assisi-Nocera Umbra, Fra Marco Vianelli Ministro Provinciale OFM, circa 90 presbiteri e diaconi, familiari e corregionali del vescovo Raimo, autorità civili e militari, i sindaci dei comuni della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Tra le autorità civili e militari del territorio il prefetto Antonietta Orlando, il questore vicario Paolo Guiso, l’on Raffaele Nevi, la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e i sindaci dei comuni della diocesi, i consiglieri regionali, e assessori del Comune di Terni. Numerosi sono stati i partecipanti, anche provenienti dalla diocesi di Salerno e dalla parrocchia di Eboli dove mons. Raimo ha svolto per anni il ministero sacerdotale.

“Prendo posto per camminare con voi”

Nell’omelia mons. Raimo ha ricordato il prossimo anniversario della dedicazione della Cattedrale di Terni e il: “Un momento di grazia che il Signore ci dona di vivere insieme e che ci ricorda che tutti siamo pietre vive di un unico edificio spirituale. È dentro questa Chiesa, e non al di sopra di essa, che oggi vengo a prendere posto per camminare con voi e servire con voi il Signore”. E ha ricordato le difficoltà dei nostri tempi: “Straniero è certamente chi viene da un altro Paese, chi porta con sé una lingua, una cultura e una storia diverse dalle nostre. Ma straniero può diventare chiunque percepiamo come distante: chi pensa diversamente, chi appartiene a un’altra generazione, chi conduce una vita che facciamo fatica a comprendere. E può sentirsi straniero anche chi ci vive accanto: un giovane che non trova il proprio posto, un anziano che si sente inutile, una famiglia che attraversa una sofferenza nascosta, una persona che si è allontanata dalla comunità cristiana e non sa più come ritornarvi. L’amore del quale parla Gesù, dunque, non è epidermico o passionale, affidato alla mutevolezza dei sentimenti. Nasce dall’amore di Dio e dalla consapevolezza di essere stati amati da Lui per primi. Solo questo amore ci rende capaci di avvicinarci anche a chi è diverso da noi, di compiere il primo passo, di perdonare quando costa, di ricostruire quando qualcosa si è spezzato”.

Gli incontri con le autorità civili

Prima della celebrazione ha incontrato le autorità civili presso la sala consiliare del Comune di Terni dove ha espresso l'auspicio che il rapporto tra la Chiesa diocesana e le istituzioni del territorio fosse sempre caratterizzato da rispetto reciproco, lealtà, libertà e dialogo, “non possiamo rimanere estranei alle difficoltà delle famiglie, alle incertezze del lavoro, alle attese delle nuove generazioni, alla solitudine di tanti anziani, alle condizioni di chi vive nella povertà o sperimenta forme diverse di esclusione. Siamo chiamati a dialogare, a collaborare con quanti operano per il bene comune, a difendere la dignità di ogni essere umano e a testimoniare, con le parole e con le opere, la speranza cristiana” ha ribadito il nuovo vescovo.



