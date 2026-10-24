Dopo 82 anni il caduto Angelo Mariuccini torna in Patria

Presso la chiesa di Mantignana, frazione nel comune di Corciano (Perugia), alla presenza di autorità civili, militari e delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si è svolta la cerimonia che ha accompagnato dopo 82 anni il ritorno nella terra d’origine delle spoglie mortali del Caporal Maggiore Angelo Mariuccini, deceduto per eventi bellici il 4 novembre del 1944 in Germania.

Il ritorno a Perugia

Il rimpatrio è stato possibile grazie all’interessamento dei familiari e all’attività dell’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa (UTCMD), che ha svolto un ruolo di mediazione e ha attivato le procedure necessarie con le autorità tedesche per il trasferimento dei resti dal Cimitero Militare Italiano d’Onore di Amburgo.

Le spoglie, custodite in un’urna avvolta nel Tricolore, sono giunte a Perugia, dove sono state accolte dal Colonnello Stefano Silvestrini, Comandante Territoriale dell’Esercito in Umbria, per la successiva consegna ai familiari.

Chi era Angelo Mariuccini

Nato il 10 marzo 1917 in Umbria, Angelo Mariuccini fu chiamato alle armi nel 1937 e assegnato al 94° Reggimento Fanteria “Messina”, a Fano. Con l’inizio della seconda guerra mondiale venne richiamato e imbarcato da Bari con destinazione Albania. Dopo l’8 settembre 1943, scelse di far parte di quei 650.000 militari italiani che si rifiutarono di combattere a fianco dell’esercito tedesco e preferirono la detenzione nei campi di concentramento per gli internati, i cosiddetti Stammlager, dove terminò la sua esistenza.

Cappellano militare: “Ogni caduto che rientra restituisce valore a una storia personale”

Nel corso della funzione religiosa, il cappellano militare - Padre Davide Moscogiuri - ha richiamato il valore della memoria e l’importanza di preservare il ricordo di quanti vissero la tragedia della guerra e ne subirono le conseguenze. “Il ritorno in Patria di Angelo Mariuccini è il risultato di un lavoro che unisce la ricerca storica, la collaborazione tra istituzioni e il dovere di custodire la memoria dei nostri caduti. Attraverso l’attività dell’UTCMD e il raccordo con le autorità tedesche, è stato possibile attivare le procedure per riportare in Italia le sue spoglie e consentire alla famiglia di riaccogliere il proprio congiunto dopo 82 anni. Ogni caduto che torna nella propria terra restituisce valore a una storia personale e rinnova il legame tra la comunità, le istituzioni e quanti hanno vissuto il dramma della guerra. È un dovere di memoria che non conosce limiti di tempo e che la Difesa continua ad assolvere con impegno e rispetto” Afferma il Capo dell’UTCMD Generale CA Andrea Rispoli.

Il sindaco: “Bentornato a casa”

“Angelo Mariuccini era un giovane soldato italiano. Catturato dai tedeschi nel 1943, morì prigioniero in Germania il 4 novembre 1944, lontano dalla sua famiglia e dalla sua terra. Oggi lo abbiamo accompagnato nel suo ultimo viaggio, nella sua Mantignana, rendendogli l'omaggio che meritava”, le parole del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti che ha continuato. “Un sentito ringraziamento all'Esercito Italiano per aver organizzato la cerimonia e il picchetto d'onore, e al Tenente Colonnello Roberto Pretolani. Voglio ringraziare di cuore Mirco Livi, Tenente del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e cittadino esemplare, che da anni dedica tempo e impegno a ricostruire le storie dei nostri caduti e a riportarli a casa. Il suo è un lavoro silenzioso, spesso dietro le quinte, ma di un valore davvero inestimabile. Bentornato a casa, Angelo”.