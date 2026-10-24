È stato presentato a Gubbio il 23 ottobre il duro report dal titolo “Abitare a Gubbio – Analisi e proposte”, realizzato dalle associazioni sindacaliste dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil per richiamare l’attenzione sulla crisi abitativa del territorio comunale.

I sindacati hanno voluto ricordare la situazione demografica eugubina andando ad utilizzare dati diffusi proprio dal Comune nel 2021: il 32% delle famiglie con un solo componente, il 9,5% degli abitanti ultraottantenni ed il 3,8% con età compresa tra 0 e 5 anni.

Sono andati anche ad analizzare le modalità con cui le famiglie alloggiano nelle proprie abitazioni: quelle che possiedono una casa rappresentano il 75-78% per un totale compreso tra 9.800 e 10.300, quelle in affitto sono tra 1.800 e 2000 (15-16%) ed il restante con altre soluzioni. Le famiglie in emergenza abitativa sono 135 e quelle in fascia di povertà abitativa 235.

La città divisa in tre zone

Nel report inoltre è stato fornito un quadro specifico della situazione dividendo la città in tre zone, ognuna con i suoi problemi. La prima è il centro, dove la problematica sono gli affitti brevi (il 25-30% degli alloggi è destinato al turismo) e la scomparsa di negozi di vicinato a favore di quelli di souvenir, ed a pagare le conseguenze di tutto ciò sono gli eugubini che sono costretti a spostarsi in zone più periferiche per poter sopravvivere economicamente.

Nella periferia della città invece la precarietà è causata dalla numerosa presenza di palazzine antiche che contribuiscono a peggiorare le condizioni di vita: si stima che per scaldare 70 metri quadri siano necessari 200-250 euro mensili. Le aree esterne invece presentano marciapiedi dissestati, illuminazione ridotta ed abbandono delle aree per bambini. Tutto ciò non fa che aumentare il livello di insicurezza già elevato in queste zone.

Infine, le frazioni dove gli anziani vivono in maniera precaria, con costi in aumento per impianti mal ridotti e non adatti a persone con problematiche fisiche.

“Per fare la spesa o andare dal medico devono percorrere 10-15 chilometri in macchina. C’è tanta solitudine ed insicurezza. I bambini non hanno compagni e spazi, per i giovani non ci sono asili o lavori vicini” è stato spiegato.

Le proposte

Per migliorare la situazione, i sindacati hanno direttamente proposto al Comune delle soluzioni.

Per il centro è stato proposto un regolamento che limiti gli affitti brevi a 90 giorni in un anno, inoltre è necessario un censimento di alloggi sfitti da oltre 12 mesi ed incentivi Imu e Tari per chi affitta a residenti per almeno 3 anni, uno sportello comunale attivo ed un osservatorio sulle emergenze. Per la periferia si chiede invece un’accelerazione nell’assegnazione delle case popolari ed un piano per la qualificazione e ristrutturazione da parte di Ater, nonché la cura degli spazi pubblici ed un trasporto adeguato.

Riguardo alle frazioni: incentivi per giovani coppie e piccoli alloggi protetti per soli anziani.

La conclusione del report

“Non possiamo accettare un comune diviso in 3: un centro come cartolina e palcoscenico per turisti, una periferia con rischi di degrado e frazioni abbandonate. Il diritto ad abitare deve valere ovunque, dal centro a Padule, da Branca a Carbonesca, Colpalombo, Camporeggiano, Mocaiana, Burano, Scritto e Belvedere. Non tutti i problemi possono essere affrontati dall’amministrazione comunale, ma intanto si deve partire e coinvolgere le istituzioni regionali e gli enti proposti. È ovviamente necessario un Piano casa per tutto il territorio, con investimenti pubblici e stato sociale, che metta al centro le persone che a Gubbio vivono tutto l’anno” questa la conclusione delle associazioni sindacali nel report.

(di Francesco D’Atanasio)