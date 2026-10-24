È stato oggi inaugurato nel Comune di Guardea un nuovo asilo nido, realizzato attraverso un cofinanziamento nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un investimento complessivo superiore a un milione di euro.

Alla cerimonia ha partecipato il Prefetto Antonietta Orlando, sottolineando il valore dell’opera quale esempio concreto di capacità amministrativa di trasformare le risorse pubbliche in servizi essenziali per i cittadini.

“Il risultato di oggi dimostra l’importanza di utilizzare efficacemente le risorse pubbliche per migliorare la qualità della vita dei cittadini, rendere il territorio più attrattivo e contrastare lo spopolamento” - ha dichiarato il Prefetto - “Il mio augurio più affettuoso va ai bambini che popoleranno le stanze di questa struttura, affinché possano crescere felici e protetti, e agli educatori che li accompagneranno nel loro cammino”.

La struttura consentirà di rispondere alle esigenze delle famiglie anche dei vicini Comuni di Alviano e Lugnano in Teverina, così da ampliare l’offerta di servizi per la prima infanzia nell’intero comprensorio. Il nuovo asilo nido offrirà ai bambini un ambiente dedicato alla crescita, all’inclusione e alla socialità, contribuendo a sostenere la genitorialità, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa e promuovere l’occupazione femminile.