Laura Santi “aveva le cure palliative. Aveva assistenza. Aveva una famiglia e persone che le erano accanto. Aveva amore. Eppure, per Laura, arrivò un momento in cui quella non era più la vita che considerava dignitosa per sé. Questa era la sua scelta. La legge approvata dall’Umbria non obbliga nessuno a compierla e non sottrae a nessuno cure, assistenza o accompagnamento. Regola un percorso sanitario per chi, trovandosi nelle condizioni previste dalla Corte costituzionale, decide liberamente di intraprenderlo”. Stefano Massoli, il marito della giornalista morta a luglio 2025 dopo aver ottenuto, in seguito a una lunga battaglia e un lungo iter burocratico, il suicidio medicalmente assistito, interviene sulla legge sul fine vita approvata il 22 ottobre dal Consiglio regionale dell’Umbria.

Lo fa con un lungo post su Facebook, dopo aver rilasciato anche un’intervista al Corriere dell’Umbria, in seguito alle polemiche delle ultime ore e all’intervento dei vescovi umbri. Lo fa per chiarire molti aspetti e per ricordare il percorso che ha portato all’approvazione della normativa umbra sul suicidio medicalmente assistito.

“Avevo scelto il silenzio. - esordisce Massoli - Dopo il risultato ottenuto il 22 ottobre con l’approvazione della nostra proposta di legge Liberi Subito, per me questa battaglia si era conclusa. Non sentivo il bisogno di aggiungere altre parole. In questi mesi ho avuto modo di confrontarmi con consiglieri di maggioranza e di opposizione e con la presidente Stefania Proietti. L’ho sempre fatto serenamente, rispettando le convinzioni e la coscienza di ciascuno, anche quando erano molto lontane dalle mie. Ed è esattamente lo stesso rispetto che chiedo”.

Non è una contrapposizione con le cure palliative

“Dopo le dichiarazioni dei Vescovi umbri e quelle della presidente Proietti, però, - prosegue il vedovo di Laura Santi - ho sentito il dovere di chiarire alcuni aspetti. Non per alimentare una polemica, che non mi interessa, ma perché non posso accettare che questa legge venga rappresentata come una contrapposizione tra la morte volontaria medicalmente assistita e le cure palliative, l’assistenza, la vicinanza o l’amore verso una persona malata. Non è questo ciò che abbiamo chiesto e non è questo ciò che la legge disciplina”. Stefano Massoli ricorda appunto che sua moglie aveva tutto quello di cui aveva bisogno, sul fronte del supporto assistenziale e farmacologico. Ma la vita per lei non era più sostenibile.

“Si può essere contrari. Si può avere una visione etica, politica o religiosa completamente diversa dalla mia. La rispetto. Ma proprio per questo chiedo lo stesso rispetto per Laura, per le persone che fanno una scelta diversa e per i 4.801 cittadini umbri che hanno sottoscritto questa proposta di legge” ricorda Massoli.

I ringraziamenti di Massoli

“E ora che questa lunga battaglia si è conclusa, - dice ancora - sento anche il bisogno di dire grazie. Grazie innanzitutto ai consiglieri dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che, il 22 ottobre, hanno scelto di sostenere con il loro voto questa proposta di legge. Alla vigilia avevo rivolto a tutti un auspicio molto semplice: affrontare quella decisione secondo coscienza, al di là degli schieramenti e delle appartenenze politiche, pensando prima di tutto alle persone e alle loro storie. Ringrazio anche chi, pur partendo da posizioni diverse dalle mie, ha contribuito in questi mesi a mantenere un confronto serio, civile e rispettoso. È così che credo debbano essere affrontati temi tanto delicati.

Grazie all’ Associazione Luca Coscioni, che non ha mai smesso di stare accanto a Laura e a me e che ha trasformato tante battaglie individuali in battaglie per i diritti di tutti. Grazie alle 4.801 persone che hanno messo la propria firma sotto questa proposta e a tutte quelle che ci hanno sostenuto lungo il percorso. Ma il grazie più personale va agli amici. A quelli che sono stati accanto a Laura e a me nei momenti più difficili. A quelli che hanno condiviso paure, speranze, sconfitte e piccoli passi avanti. A quelli che non ci hanno lasciati soli e che ci hanno accompagnati, davvero, "fino alla fine", in questa nostra battaglia civile. Non voglio riaprire una battaglia. Voglio soltanto evitare che venga raccontata per ciò che non è. E custodire, insieme a chi ci è stato vicino, il significato di quello che Laura ha voluto lasciare”.