Si è commosso al telefono il noto imprenditore spoletino, con la passione per la caccia, quando l'avvocato Marzio Vaccari gli ha comunicato che il Consiglio di Stato ha accolto le sue ragioni nel ricorso presentato contro il diniego, da parte del Questore di Perugia, del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio.

Perché dopo che il TAR dell’Umbria aveva respinto il ricorso, ritenendo sufficienti la reiterazione e l'omogeneità di alcuni precedenti penali, peraltro estranei all'uso delle armi, l’uomo non nutriva molte speranze di poter tornare a caccia, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal proprio difensore nell'atto di appello.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, invece, ha accolto l'appello, rilevando soprattutto le carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato.

Il Collegio, pur confermando che il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni in materia di armi comportano un'ampia discrezionalità amministrativa, rileva che detta discrezionalità non è illimitata. Il giudizio di inaffidabilità deve quindi spiegare perché gli elementi raccolti dimostrino una attuale carenza dei requisiti richiesti dalla legge e non limitarsi a richiamare l’esistenza di precedenti penali.

Il principio

Il Consiglio di Stato non esclude che alcuni precedenti, anche estranei all'uso delle armi, possano assumere rilevanza ai fini del rinnovo della licenza. Esclude, invece, che la loro semplice esistenza sia sufficiente, da sola e senza un'adeguata spiegazione, a dimostrare l'inaffidabilità attuale del richiedente.

È quindi mancato il necessario giudizio prognostico individualizzato, ossia una valutazione motivata della capacità attuale dell'interessato di utilizzare legittimamente e responsabilmente il titolo autorizzatorio.

L’imprenditore spoletino potrà dunque riavere il porto di fucile e tornare a caccia.