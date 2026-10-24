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24 ottobre 2026
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Evade dai domicliari e viene sorpreso alla guida con una dose di cocaina, arrestato un 44enne

Un 44enne evade dai domiciliari e viene trovato con cocaina a Nocera Umbra. Arrestato dai Carabinieri, è in attesa del giudizio. Scopri i dettagli

Evade dai domicliari e viene sorpreso alla guida con una dose di cocaina, arrestato un 44enne

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 44enne, già noto, per l’ipotesi di reato di evasione. L'uomo è stato sorpreso da una pattuglia mentre era alla guida della propria auto e sprovvisto dell’autorizzazione necessaria per allontanarsi dalla propria abitazione.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di cocaina, sottoposta poi a sequestro, procedendo quindi alla sua segnalazione alla Prefettura di Perugia per uso personale. Al termine delle formalità di rito e su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale di Spoleto, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del giudizio direttissimo.

All'esito dell'udienza, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il provvedimento, disponendo nuovamente per lui la misura cautelare domiciliare

Il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari e all’indagato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, non può essere attribuita alcuna responsabilità fino a sentenza definitiva di condanna.

Tag

Perugia

Parole chiave

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