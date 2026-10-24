Un intervento da circa 4,5 milioni di euro per sostenere le imprese agricole umbre di fronte all’aumento dei costi del gasolio, con un contributo di 30 centesimi per ogni litro di carburante acquistato nel periodo giugno-ottobre 2026. Una cifra pari a oltre il 7% dell’intero stanziamento nazionale di 60 milioni di euro. È la misura che la Regione Umbria, su iniziativa del vicepresidente della Regione, Tommaso Bori, e dell’assessora alle Politiche agricole Simona Meloni, è pronta a varare per rispondere alle difficoltà di un settore colpito dalla volatilità dei mercati energetici.

Il provvedimento nasce anche dal confronto con le associazioni agricole di categoria che hanno portato avanti le istanze sulle crescenti difficoltà delle imprese. Gli agricoltori subiscono l’incremento dei costi energetici senza avere, nella maggior parte dei casi, la possibilità di trasferirlo sui prezzi di vendita, con conseguenze dirette sui margini e sulla sostenibilità delle attività.

La misura potrà interessare oltre 5.700 aziende agricole, per un volume stimato di oltre 14,2 milioni di litri di carburante acquistati nel periodo di riferimento. “Chiediamo al Governo di fare di più. Di fronte a una crisi internazionale che sta facendo crescere i costi di produzione, non possiamo lasciare sole le imprese. Il nostro obiettivo è difendere il reddito degli agricoltori, salvaguardare le attività produttive e sostenere un settore fondamentale per l'economia e la tenuta sociale dei nostri territori” dichiarano Bori e Meloni.

“Gli agricoltori – proseguono Bori e Meloni – sono spesso l’anello economicamente più fragile della filiera E hanno margini limitati per recuperare gli aumenti dei costi attraverso la vendita dei loro prodotti. Per questo abbiamo scelto una misura mirata, che porti il sostegno direttamente alle aziende agricole”.

L’intervento sarà attuato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e per accelerare l’erogazione delle risorse è prevista una procedura semplificata. L’obiettivo è concedere i contributi entro dicembre 2026.