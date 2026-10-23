La Polizia di Orvieto ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo di 64 anni per i reati di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

Il fatto è accaduto lo scorso 17 ottobre nella località di Morrano. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un uomo di 55 anni, si trovava in strada, quando è stato raggiunto da un uomo a bordo di un motoveicolo. Il conducente, dopo averlo insultato con frasi ingiuriose e minacciose, avrebbe improvvisamente accelerato colpendolo a una gamba e facendolo cadere contro un muretto di cinta.

La vittima, soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Orvieto, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dagli ulteriori approfondimenti è emerso che questo non è stato il solo episodio violento tra i due. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato sottoposto, su richiesta della Procura della Repubblica di Terni, alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il mezzo con cui è stato commesso il fatto è stato sottoposto a sequestro.