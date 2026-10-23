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23 ottobre 2026
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Investe un uomo dopo una lite, agli arresti domiciliari. Non era la prima volta

Arresti domiciliari per un uomo a Orvieto dopo lite e investimento con moto. Lesioni gravi per la vittima. Scopri i dettagli del caso

Investe un uomo dopo una lite, agli arresti domiciliari. Non era la prima volta

La Polizia di Orvieto ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo di 64 anni per i reati di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata.

Il fatto è accaduto lo scorso 17 ottobre nella località di Morrano. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un uomo di 55 anni, si trovava in strada, quando è stato raggiunto da un uomo a bordo di un motoveicolo. Il conducente, dopo averlo insultato con frasi ingiuriose e minacciose, avrebbe improvvisamente accelerato colpendolo a una gamba e facendolo cadere contro un muretto di cinta.

La vittima, soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Orvieto, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Dagli ulteriori approfondimenti è emerso che questo non è stato il solo episodio violento tra i due. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato sottoposto, su richiesta della Procura della Repubblica di Terni, alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il mezzo con cui è stato commesso il fatto è stato sottoposto a sequestro.

 

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Orvieto

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Orvieto investimento arresti domiciliari Polizia di Stato lesioni personali motoveicolo conflitto Morrano

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