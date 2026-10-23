La Polizia di Terni ha arrestato in flagranza di reato due uomini, di 20 e 39 anni, per furto aggravato in concorso e, per uno di loro, anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto in un negozio di via Rosselli

L’intervento è scattato in nottata, dopo le segnalazioni da parte di alcuni cittadini che hanno allertato il 112 avendo notato alcune persone forzare la porta d’ingresso di un esercizio commerciale di via Fratelli Rosselli ed entrarvi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Volante con il supporto dei Carabinieri.

All’arrivo degli operatori, uno dei due uomini, il palo, ha tentato di darsi alla fuga alla vista delle Forze dell’Ordine. Ne è scaturito un inseguimento a piedi per le vie cittadine, conclusosi in via Umbria, all’angolo con via Lazio, dove il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni.

Contemporaneamente, i Carabinieri intervenuti in ausilio hanno sorpreso il complice ancora all’interno dell’esercizio commerciale mentre rovistava tra gli scaffali, procedendo al suo immediato fermo. Nel corso della perquisizione personale, uno degli arrestati è stato inoltre trovato in possesso di un cacciavite, verosimilmente utilizzato per forzare la porta d’ingresso del negozio.

La dinamica

Secondo una prima dinamica i due avrebbero forzato la porta d’ingresso del locale, impossessandosi del cassetto del registratore di cassa e di alcuni generi alimentari. La refurtiva, successivamente rinvenuta nascosta tra la vegetazione nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. Uno dei testimoni ha documentato parte dell’episodio attraverso una telecamera installata a bordo della propria autovettura, fornendo ulteriori elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

I due uomini sono stati arrestati e posti a disposizione della Procura della Repubblica, che ha disposto la presentazione degli stessi al giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza agli arrestati è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase del giudizio di primo grado, ove vige il principio di non colpevolezza fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.