Da tempo era bersaglio di minacce di morte e di violenza da parte di un 43enne che gli chiedeva del denaro per lasciarlo in pace. L’uomo, un sessantenne di Montefalco, preoccupato si è rivolto ai carabinieri della locale stazione, che hanno fatto scattare un blitz, insieme ai militari della Sezione operativa del Nor della Compagnia di Foligno, arrestando il presunto estorsore. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine, che ora è finito nel carcere di Spoleto.

Tutto, come detto, è partito dalla richiesta di aiuto della vittima, che ha raccontato di come il suo aguzzino pretendeva che gli venissero consegnati 400 euro in contanti, da lasciare nella cassetta postale della sua abitazione entro un orario stabilito.

Raccolta la denuncia, i militari hanno immediatamente organizzato un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione indicata. All’ora concordata, dopo che il sessante ha depositato la busta con il denaro, i carabinieri hanno visto il 43enne uscire di casa, prelevare la busta e rientrare. A quel punto è scattato l’intervento: il giovane è stato bloccato, con i soldi che sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, che coordina le indagini, è stato condotto al carcere di Maiano, in attesa dell’udienza di convalida.