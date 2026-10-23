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23 ottobre 2026
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Un arresto a Terni dopo furto e aggressione con coltello

A Terni un giovane arrestato per furto e aggressione con coltello vicino a un locale. Indagini collegano l'evento a una lite per droga.

Un arresto a Terni dopo furto e aggressione con coltello

Un giovane straniero è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Terni - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della locale Procura - perché gravemente indiziato di furto con strappo e lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello.

I fatti sono avvenuti il 7 settembre scorso: un giovane straniero venne accoltellato al fianco sinistro dopo aver subito il furto del proprio cellulare, nei pressi di un locale pubblico in via Porta San Giovanni. Le indagini effettuate dai carabinieri hanno portato a ricostruire che l'accoltellamento sarebbe avvenuto in seguito a un litigio nell'ambiente dello spaccio di stupefacenti. Ed ora, appunto, è stato individuato il giovane che sarebbe l'autore dell'episodio di violenza.

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Terni

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