“Un incontro provvidenziale, siete le orecchie e gli occhi del territorio. Anche attraverso quello che scrivete imparerò ad entrare in contatto con questa realtà” è l’accoglienza del nuovo vescovo della Diocesi Terni-Narni-Amelia mons. Alfonso Raimo ai giornalisti nella Curia Vescovile di Terni. Presente anche don Matteo che ha svolto nei mesi precedenti il ruolo vacante. Il nuovo ministero pastorale inizierà ufficialmente il 24 ottobre con una celebrazione in Cattedrale alla presenza del Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino S.E Mons. Edgar Peña Parra e con un programma, prima e dopo, fitto di incontri.

“Non so se sarò all’altezza della situazione. Spero possa scaturire un confronto e una collaborazione con voi che leggete e interpretate la realtà sul territorio. Vi chiedo piena collaborazione anche se non vi sentite espressione della Chiesa, l’importante è la ricerca della verità che non è posseduta da una persona”, sottolinea mons. Raimo ai giornalisti. La realtà del territorio che andrà ad amministrare era conosciuta solo sulla carta dal nuovo monsignore. “E’ un territorio ricco, quando mi è arrivata la notizia dal Santo Padre sono rimasto sorpreso. Ho accolto l’invito con trepidazione perché è una realtà che chiede attenzioni, doti umane e qualità spirituali che non so se ho. Sono vescovo da due anni sono stato un parroco per 34 anni devo imparare il mestiere del vescovo” ha aggiunto.

Fine vita: “A volte è per salvaguardare un bilancio”

C’è stato spazio anche a un commento sulla recente approvazione dal Consiglio regionale della legge sul fine vita: “Pur comprendendo la sofferenza di chi vive una malattia estrema dobbiamo metterci dalla parte della vita. La difesa della vita è un impegno comune, la vita non è un valore negoziabile va difeso dal primo momento del concepimento. Anche il problema del fine vita a volte viene affrontato per salvaguardare un bilancio perché l’ammalato costa molto in termini economici. La soluzione prospettata è quella più semplice ma è anche quella più sbagliata” ha sostenuto mons. Raimo.

Il programma

Sabato 24 ottobre è previsto un omaggio floreale a S. Valentino e le visite in “due calvari” come ha detto il nuovo Vescovo: l’ospedale “Santa Maria“ di Terni e il carcere di Sabbione. “Sono stato cappellano di un Istituto di pena, è stato un onere ma poi un privilegio. Il carcere mi ha aiutato a scoprire la bellezza del mio ministero, è un luogo di sofferenza per chi si trova lì ma anche per chi ci lavora. Si trova una porzione di umanità che mai avrei incontrato se non avessi varcato quella soglia”. Seguiranno nel pomeriggio di domani gli incontri con le autorità civili e militari nella Sala Consiliare del Comune di Terni. Alle 17 infine l’ingresso ufficiale con le celebrazione in Cattedrale. Dopodomani mons. Raimo visiterà il resto diocesi Narni e Amelia.

A Narni sarà accolto in piazza dei Priori dalle autorità cittadine e associazioni, dall’ente Corsa all’Anello e dai Terzieri. Dopo i saluti istituzionali seguirà il corteo fino alla concattedrale dei Santi Giovenale e Cassio dove alle ore 11 si terrà la solenne Concelebrazione Eucaristica.

Ad Amelia, la comunità accoglierà il nuovo Pastore della Diocesi alle ore 16.30 in piazza Matteotti per il saluto da parte del Sindaco di Amelia e dei rappresentanti dell’Ente Palio e delle cinque Contrade. Seguirà il corteo fino alla Concattedrale di Santa Fermina dove presiederà la solenne Concelebrazione Eucaristica con i sacerdoti della Vicaria.

La celebrazione di insediamento

Il nuovo Vescovo farà l’ingresso in Cattedrale a Terni alle 16.45 con il rituale del bacio del Crocifisso, la preghiera presso la cappella del Santissimo Sacramento, la lettura del decreto di nomina e l’insediamento alla cattedra dove alcuni rappresentanti del clero, religiosi e religiose e rappresentanti del laicato gli renderanno omaggio. Saranno presenti circa 15 tra Cardinali, Arcivescovi e Vescovi, 90 Presbiteri e Diaconi, familiari e corregionali del vescovo Raimo, autorità civili e militari, i Sindaci dei Comuni della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Numerosi saranno i partecipanti, anche ospiti provenienti dalla diocesi di Salerno e dalla parrocchia di Eboli dove mons. Raimo ha svolto per anni il ministero sacerdotale, dal paese natale del Vescovo e da altre zone della Campania.

Saranno allestiti sul sagrato della Cattedrale due maxi-schermi per le persone che non potranno accedere, ed è prevista una diretta trasmessa su Tele Galielo, sui canali social della Diocesi, MEP Radio e Radio TNA.