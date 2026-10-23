E’ stata tradotta nel carcere di Perugia Capanne una 52enne di Foligno a cui sono stati revocati gli arresti domiciliari che stava scontando dopo una condanna definitiva per minacce. La donna, già nota dalla polizia in ragione dei suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, lesioni personali, minacce, evasione, nonché per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stata tratta in arresto essendole stato recentemente revocato il beneficio di scontare una condanna definitiva in regime di detenzione domiciliare.

Nello specifico, a carico della donna, gravava una sentenza di condanna definitiva per minacce, per la quale stava usufruendo della misura alternativa della detenzione domiciliare. Tuttavia, nelle ultime settimane la stessa si era resa protagonista di ripetute violazioni delle prescrizioni connesse alla misura, non essendo stata rintracciata in casa in orario notturno ed essendo stata trovata in più occasioni in compagnia di persone gravate da precedenti di polizia.

In considerazione di tali suoi comportamenti, l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto aveva quindi disposto che la donna continuasse a scontare la propria pena in carcere. Pertanto, una volta redatti gli atti di rito, i poliziotti hanno provveduto a trarre la 52enne in arresto e ad associarla presso la casa circondariale di Perugia-Capanne.

L’arresto della 52enne si inserisce nei controlli intensificati da parte della polizia di Stato di Foligno, che negli ultimi giorni ha identificato 87 persone e 50 veicoli, con l’attuazione di numerosi posti di controllo.