Nel pomeriggio di oggi 23 ottobre il Prefetto di Terni coordinerà il tavolo di crisi per il fallimento shock delle aziende Serafini Srl e SRF. Come anticipato da Tuttoggi (che ha lanciato la notizia) nella giornata del 19 ottobre i dipendenti delle due aziende hanno ricevuto la notizia della sentenza del Tribunale di Terni che dispone il fallimento delle due aziende ‘per attrazione’ al precedente fallimento della Serafini Umberto Distribuzione Freschi S.r.l.. Ore concitate hanno fatto seguito al fulmine a ciel sereno che ha colpito 60 famiglie e, in breve tempo, la Prefettura si è attivata per aprire un tavolo di crisi al quale prenderanno parte proprietà, lavoratori, associazioni di categoria e istituzioni.

Fallimento Serafini Srl e SRF ore di speranza per 60 famiglie

Come aveva già sottolineato l’avvocato Manlio Morcella (legale che tutela gli interessi della proprietà) a Tuttoggi, è sembrata non pienamente condivisibile la scelta del Tribunale di non aver previsto l’esercizio provvisorio. L’incontro di oggi dovrebbe servire proprio per cercare una mediazione istituzionale che possa garantire la continuità produttiva delle aziende che operano in un settore dove tempistiche e scadenze con clienti e fornitori sono una priorità.

Cassa integrazione

La proprietà, da tutti i lavoratori indicata come modello di gestione ‘quasi famigliare’ - come sottolineato da alcuni di loro -, vorrebbe tutelare al massimo i propri lavoratori e, qualora non dovesse concretizzarsi l’eventualità di un esercizio provvisorio, è pronta a mettere in campo tutte le stragie possibili per attivare la cassa integrazione dei lavoratori. Eloquente è il messaggio rivolto dall’azienda ai dipendenti: ““Sappiamo quanto questa situazione stia pesando su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie - dichiara la proprietà - Continueremo a impegnarci affinché vengano valutate tutte le possibilità per preservare l'attività aziendale e tutelare il personale”.

Articolo in aggiornamento