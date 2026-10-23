I vescovi dell’Umbria criticano la legge sul fine vita approvata a maggioranza giovedì sera dal Consiglio regionale. Un atto che in queste ore divide l’opinione pubblica e anche il mondo cattolico, tanto che anche all’interno dell’Assemblea legislativa le posizioni sono state contrastanti, tra chi, come la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti, ha deciso di non partecipare al voto (dopo aver preso parte al dibattito che è durato dalla tarda mattinata fino alle 16), chi si è astenuto (come i consiglieri di centrodestra Enrico Melasecche, Laura Pernazza e Nilo Arcudi) e chi ha votato in modo convintamente contrario (tra cui la consigliera di maggioranza, del gruppo Proietti Presidente, Biancamaria Tagliaferri, oltre al resto del centrodestra).

I vescovi: “Si legalizza la soppressione della vita”

Forte - ma non poteva essere altrimenti - la presa di posizione della Conferenza episcopale umbra, presieduta dall’arcivescovo di Spoleto - Norcia mons. Renato Boccardo. “I Vescovi dell'Umbria - esordiscono - apprendono con amarezza e delusione l'approvazione in Regione di una legge popolare che introduce il suicidio medicalmente assistito.

Di fronte ad una disposizione legislativa che, anziché promuovere e difendere la vita come dono inestimabile, intende legalizzarne la soppressione, ripetono con Papa Leone XIV che la tutela della vita - dal suo concepimento fino al suo termine naturale - è il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto.

La risposta umana e cristiana alle esigenze delle persone anziane, malate e sole è l'accompagnamento e la prossimità solidale. I Vescovi riaffermano altresì la necessità che si dia piena attuazione alla legge che ha introdotto le cure palliative. Le Chiese che sono in Umbria continueranno con tutte le forze a servire la vita e a prendersene cura, assicurando vicinanza e sostegno a tutte le forme di fragilità. “La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Ciò che è legale non è necessariamente morale” (Leone XIV, Lourdes, 27 settembre 2026)”.

Mons. Raimo: “Tema affrontato per salvaguardare un bilancio”

Sul tema del fine vita è stato chiesto un intervento al neo vescovo di Terni, monsignor Alfonso Raimo, in occasione della sua prima conferenza stampa in vista del suo insediamento, in programma domani. Che ha usato parole molto forti contro la nuova legge, evidenziando una convenienza economica in alcuni casi a promuovere il suicidio medicalmente assistito piuttosto che accompagnare un malato con cure adeguate.

Commentando anche la nota diramata insieme ai colleghi vescovi umbri, mons. Raimo ha spiegato che “noi dobbiamo schierarci”. “Pur comprendendo la sofferenza di chi vive una malattia così estrema e dei familiari, - ha evidenziato - noi dobbiamo metterci dalla parte della vita, perché se cominciamo a cedere su questo principio, allora dovremo cedere su tanti altri principi. La vita non è un valore negoziabile. Va difeso: questo la Chiesa lo ha sempre affermato, dal primo momento del concepimento fino all'ultimo respiro, perché la vita è, resta e deve rimanere un dono in tutte le sue forme e in tutte le sue espressioni”.

“Il problema del fine vita - ha aggiunto il vescovo di Terni - a volte viene affrontato per salvaguardare un bilancio. Perché l'ammalato costa molto in termini economici e forse la soluzione prospettata è quella più semplice, ma è anche quella più sbagliata”.