Aumenti contenuti e investimenti: l’Assemblea dei sindaci di Auri (Autorità umbra per rifiuti e idrico) ha approvato le tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2026 e 2027. Confermando una linea di indirizzo - viene spiegato -che pone al centro la tutela dei cittadini, la qualità del servizio e la sostenibilità ambientale.

Aumenti in linea con l’inflazione e bonus

Gli incrementi tariffari saranno moderati e sostanzialmente in linea con l’andamento dell’inflazione, garantendo un equilibrio tra la sostenibilità economica per le famiglie e le imprese umbre e la necessità di ammodernare le infrastrutture idriche regionali.

Particolare attenzione è riservata alle famiglie economicamente più fragili. Attraverso l’applicazione integrata del bonus sociale idrico nazionale e delle agevolazioni regionali, circa il 10% della popolazione potrà beneficiare di una riduzione della tariffa fino al 50%. Una misura di grande rilevanza sociale, che conferma l’impegno di Auri affinché l’accesso all’acqua, bene pubblico essenziale, sia garantito a tutti, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili.

Previsti investimenti per 100 milioni all’anno

Accanto alla moderazione tariffaria e alla tutela sociale, Auri promuove un significativo rilancio degli investimenti, con circa 100 milioni di euro all’anno destinati al potenziamento delle infrastrutture, alla riduzione delle perdite delle reti, al miglioramento della qualità dell’acqua e all’innovazione tecnologica.

Un programma che assume particolare valore anche sul piano ambientale: ridurre le dispersioni significa tutelare la risorsa idrica, contrastare gli sprechi e rafforzare la capacità del territorio di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Sisti: Priorità servizio idrico moderno, efficiente e accessibile

Il presidente di Auri, Andrea Sisti, evidenzia che “contenere gli aumenti tariffari, proteggere le famiglie più deboli e assicurare un volume così significativo di investimenti rappresenta un risultato importante per l’intera comunità regionale. La nostra priorità è garantire un servizio idrico moderno, efficiente e accessibile, coniugando equità sociale, sostenibilità economica e tutela dell’ambiente. Investire oggi sulle reti e sugli impianti significa proteggere una risorsa fondamentale e costruire un futuro più sicuro per le prossime generazioni.

Le decisioni dell’Assemblea confermano il ruolo strategico di Auri nella governance del servizio idrico regionale, quale soggetto pubblico di programmazione, regolazione e controllo, capace di assicurare una visione unitaria del territorio umbro, coordinare gli investimenti e perseguire standard di qualità sempre più elevati. Una strategia che mette insieme responsabilità sociale, sviluppo infrastrutturale e sostenibilità ambientale, riaffermando il ruolo di Auri come punto di riferimento istituzionale per la tutela dell’acqua e degli interessi delle comunità umbre.