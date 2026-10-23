L’Umbria registra la ripresa più marcata a livello nazionale sul fronte delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e consolida il trend di miglioramento per le visite specialistiche. È quanto emerge dal report ufficiale dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), aggiornato a settembre 2026. Un risultato di rilievo per la sanità regionale, giunto in un contesto nazionale caratterizzato da una forte pressione sulla domanda, con oltre 2 milioni di prenotazioni in più rispetto allo scorso anno.
Diagnostica da record, +10% di esami nei tempi e primato nazionale
Nel confronto tra il 2025 e il 2026, l'Umbria fa registrare un balzo in avanti di oltre 10 punti percentuali per gli esami diagnostici erogati entro i tempi previsti dalla ricetta medica, passando dal 54,5% al 64,7%. Un incremento che piazza la regione al primo posto in Italia per tasso di miglioramento.
A trainare il recupero sono alcune prestazioni ad altissima tempestività:
Esame audiometrico: garantito nel 96,5% dei casi entro i limiti stabiliti;
ECG dinamico: rispettato al 93,8%;
TC Cranio-encefalo: nei tempi nell'89% dei casi.
I progressi più consistenti si rilevano su esami storicamente critici: la gastroscopia (EGDS) compie un balzo di ben 32 punti, salendo dal 40,6% al 72,8%, mentre il test cardiovascolare da sforzo passa dal 56% al 75,8%. In forte ascesa anche le prestazioni in classe di priorità "Breve" (entro 10 giorni), passate dal 52,6% al 66,4%.
Visite specialistiche e urgenze, la tenuta delle prestazioni salvavita
Miglioramenti significativi si registrano anche sul fronte delle prime visite specialistiche, che nei primi nove mesi dell'anno vedono la percentuale di rispetto dei tempi salire dal 59,2% al 62,7%.
La rete sanitaria regionale mostra una tenuta elevata soprattutto sulle situazioni cliniche più delicate: le urgenze a 3 giorni vengono garantite complessivamente al 77,4%, toccando picchi dell'83,3% per le prime visite oncologiche e dell'80,6% per la chirurgia vascolare.
L'appropriatezza prescrittiva: Umbria al 4° posto per il basso ricorso alle ricette "P"
Un ulteriore elemento qualificante emerso dal monitoraggio Agenas riguarda l'appropriatezza prescrittiva. Se a livello nazionale la classe di priorità "P" (Programmata, con attese fino a 120 giorni) viene utilizzata in quasi il 35% delle impegnative, in Umbria vi si ricorre soltanto nel 12,3% dei casi.
Il dato colloca l'Umbria al quarto posto tra le regioni più virtuose d'Italia, a testimonianza di una gestione attenta da parte dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di libera scelta, che evitano di inserire i pazienti in liste d'attesa a lungo termine prediligendo le classi di priorità più tempestive per chi necessita di interventi celere.