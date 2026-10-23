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Umbria dei Santi
23 ottobre 2026
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Papa Leone non sarà ad Assisi "per favorire la sua ripresa"

Papa Leone XIV non sarà ad Assisi il 27 ottobre per favorire la ripresa post-operatoria, ma invierà un messaggio di pace e vicinanza agli organizzatori.

Papa Leone non sarà ad Assisi "per favorire la sua ripresa"

Papa Leone XIV non tornerà ad Assisi il 27 ottobre, come era stato ipotizzato prima che il Pontefice venisse sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al polmone. La conferma arriva da una nota del Vaticano.

“Per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, - viene spiegato - Papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l’incontro “Pace disarmata e disarmante”, nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II.

Papa Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi ed ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo “spirito di Assisi”, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti”.

Tag

Assisi

Parole chiave

Papa Leone XIV Assisi ripresa post-operatoria Giornata di preghiera dialogo interreligioso

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