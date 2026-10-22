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22 ottobre 2026
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Fiaccolata per Fatiha, la sorella: "Le donne che denunciano devono essere protette. Dolore insopportabile"

Terni si è stretta attorno ai familiari di Fatiha El Afghan, la donna 44enne uccisa a martellate dal marito e da cinque mesi ricoverata in ospedale

Fiaccolata per Fatiha, la sorella: "Le donne che denunciano devono essere protette. Dolore insopportabile"

Il dolore è insopportabile è qualcosa che non si può raccontare”, a dirlo è la sorella di Fatiha El Afghan uccisa a martellate dal marito Mohamed El Messaoudi in un autobus di linea verso Stroncone. La fiaccolata organizzata da Terni donne-La casa delle donne è partita da piazza della Repubblica e il corteo ha percorso alcune vie del centro. L’intera comunità commossa ha accompagnato silenziosamente la figlia e i parenti di Fatiha ricordando la 44enne, originaria del Marocco e morta dopo cinque mesi di ricovero in ospedale.

La fiaccolata è partita da piazza della Repubblica e il corteo ha poi percorso alcune vie del centro.

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Fatiha era una persona molto buona, la sua vita girava attorno a sua figlia di 16 anni. Da quando è arrivata in Italia ha sempre lavorato e al lavoro è sempre stata apprezzata e stimata. Si preoccupava per il futuro della figlia voleva che studiasse, era altruista” è il ricordo rotto dalla commozione della sorella.

Che chiude con un appello: “Le donne che denunciano devono essere protette e tutelate. Spero che quello che è successo a mia sorella non accada a nessuna altra donna perché il dolore è insopportabile, è qualcosa che non si può raccontare e va avanti dal 9 maggio”.

E’ stato un momento di raccoglimento e di vicinanza a cui hanno partecipato anche i genitori di Ilaria Sula, la ragazza ternana uccisa dall’ex nel marzo 2025. La mamma di Ilaria si è stretta in un lungo alla sorella di Fatiha.

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Terni

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Fatiha El Afghan femminicidio Mohamed El Messaoudi uccisa a martellate fiaccolata Casa delle donne Ilaria Sula

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