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22 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Minaccia la compagna incinta con un coltello: arrestato 35enne

Arrestato uomo per minacce alla compagna incinta e amiche. Intervento rapido dei Carabinieri a Perugia. Segnalare episodi di violenza è essenziale.

Minaccia la compagna incinta con un coltello: arrestato 35enne

Minacce di morte alla compagna incinta, brandendo un coltello da cucina, e intimidazioni rivolte anche a due amiche della donna presenti nell’abitazione. È quanto sarebbe accaduto nella serata di martedì 21 ottobre, quando i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 35 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento è scattato a seguito della richiesta di aiuto della vittima, che ha allertato le forze dell’ordine dopo essere stata minacciata dal convivente. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i militari delle stazioni dei carabinieri di Castel del Piano e Ponte San Giovanni, con il supporto del personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia.

Dagli accertamenti eseguiti dai militari sarebbe emerso che l’uomo avrebbe rivolto minacce di morte anche a due amiche della compagna, ospiti in quel momento nell’abitazione. Successivamente, avrebbe inoltre tentato di impossessarsi dell’autovettura della donna. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare il 35enne, che è stato arrestato scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi. Ora l’uomo è ospite della carcere di Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’evento rappresenta un’ulteriore occasione per suggerire alle potenziali vittime o testimoni di segnalare tempestivamente alla Forze dell’ordine/Autorità Giudiziaria episodi simili, così da consentire di mettere in campo le necessarie e immediate misure predisposte nella lotta alla violenza di genere, per ricevere aiuto e protezione.

Tag

Perugia

Parole chiave

minacce arresto violenza domestica Perugia Carabinieri

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