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23 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Assisi Teatro Sacro: San Francesco al centro di spettacoli e convegni

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Assisi Teatro Sacro: San Francesco al centro di spettacoli e convegni

In pieno svolgimento la terza edizione di “Assisi Teatro Sacro”, rassegna promossa dall’Accademia Properziana del Subasio, con la collaborazione del Comune di Assisi in programma fino a domani con tre spettacoli e quattro convegni dedicati a “Francesco nella narrazione spettacolare.

Teatro, musica e nuovi media”, che raccontano come teatro, musica e cinema abbiano restituito la figura di Francesco, nell’anno in cui si celebrano gli ottocento anni dalla sua morte. La manifestazione è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Fondazione Perugia. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione consigliata al seguente indirizzo: psmah5@gmail.com. Stasera (23 ottobre, ndr) e domani alle 21 al Monte Frumentario due spettacoli, oggi con l'ensemble Anonima Frottolisti presenta "Gloriosus Franciscus", un percorso nella musica dedicata a Francesco dal XIII al XVI secolo, con le voci recitanti di Elena Ferri e Pietro Maccabei e domani con "Dice che Francesco... In cammino raccontando San Francesco", con Sonidumbra e il testo e la narrazione di Mirko Revoyera: un viaggio fra due amici d'infanzia che ritornano ad Assisi, costruito sull'aneddotica popolare e sulla tradizione orale umbra. Il convegno di studi si svolge a Palazzo Bonacquisti, è diretto da Alessandro Tinterri e interverranno studiosi di università e fondazioni di tutta Italia su Francesco nel teatro, nella musica, nel cinema e nella letteratura. 

Due le presentazioni di libri: ieri sera "El serafín humano" di Lope de Vega, a cura di Anne-Marie Lievens e Marco Paone e oggi pomeriggio "Francesco al cinema" di Arnaldo Casali, Edizioni San Paolo (23 ottobre, ore 18). L'edizione 2026 coinvolge anche la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, che ha organizzato a settembre un convegno sul tema francescano, in collegamento con il Museo Biblioteca dell'Attore di Genova. La rassegna, con il patrocinio della Regione Umbria, è organizzata in collaborazione con il Liceo "Sesto Properzio" e il Convitto Nazionale "Principe di Napoli" di Assisi ed è accreditata sulla piattaforma ministeriale SOFIA (ID 107156), come attività di formazione in presenza per i docenti della scuola secondaria di secondo grado, per un totale di 25 ore.

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Assisi

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Assisi Teatro Sacro eventi Umbria Francesco d'Assisi spettacoli gratuiti teatro musicale convegni culturali Ministero della Cultura

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